Borulás és ütközés az autóval: ezt az élményt kéne minden friss jogosítványosnak átélnie

Győrfi Pál mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is kipróbálta a Máriapócson működő szimulátort

Fotó: Origo

S ha valamiben, abban biztosnak lehet lenni: a szimulátor kipróbálása után másképp fog tekinteni az övre az is, aki eddig az elvárható módon mindig becsatolja (még a "csak átállok egy másik helyre, mindjárt jövök" esti műveleteknél is), és az is, aki osztja azt a képtelenséggel vegyes tévedést, miszerint a biztonsági öv be nem csatolása menthet életet.

Egy autóban balesetkor nagyon sok minden történik, ezért lehet, hogy mondjuk 1 millió esetből előfordul egy olyan, amikor az öv hiánya jobb végkifejletet eredményez, de a többi 999 ezer 999 esetben a becsatolás elmaradása végzetes lehet

– mondta a helyszínen Győrfi Pál, aki maga is kipróbálta a szimulátort, az ütközés és borulás kombinálásával is.

S valóban: a szimulátorban a biztonsági öv becsatolása mellett Hoffer Zsolt közlekedésbiztonsági szakember, egyben a szimulátor "atyja" instruktoraival azt is ellenőrzi, hogy az övek szorosak legyen. Különösen a borulási helyzetben érdekes ez, mert az autó fordulásnál a szíjjak 3-4 cm-et engednek,

ami rémületes töredék-másodperceket okoz az újságíróknak addig, amíg a biztonsági övek el nem kezdik tenni a dolgukat, azaz megfeszülve megtartják a bent ülőt, magasságtól és testsúlytól függetlenül.

Szerepük ugyanilyen jelentős az ütközési próbánál is, amelyben viszonylag csekély, kb. 30 km-es óránkénti sebességgel zajlik a szimuláció. Ám míg az ütközés sokkal pillanatszerűbb, és felvillanó, minimális fizikai kényelmetlenséggel jár, a borulásnál a fájdalom helyett a teljes kontrollvesztést élhetjük át – mindvégig biztonságban.