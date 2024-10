Nagyon rossz hír érkezett - ezzel fogunk találkozni a boltokban

Az idei aszályos időjárás a hazai konzervipar szereplőinek is nehézséget okoz. Bár a csemegekukorica másodvetésének-, valamint az ipari paradicsom betakarítása jelenleg is folyik, a jelenlegi adatok alapján közepes csemegekukorica (14 tonna/hektár), és gyengébb zöldborsó (4,2 t/ha) termésátlagot ért el az idei szezon.

Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash / Claudio Schwarz

Gyengítette az aszály a zöldségek minőségét

A NAK körképe szerint a megszokottnál alacsonyabb hozamok mellett a kedvezőtlen időjárás miatt is több a hibás termék, amely a feldolgozás arányát és a késztermék mennyiségét is csökkenti, ezzel rontva a feldolgozás hatékonyságát. Az aszály évről évre visszatérő problémát jelent a konzervipari felhasználásra szánt zöldség- és gyümölcstermesztésben. Még mindig alacsony az öntözött területek aránya, ami az idei és az ezt megelőző aszályos években lerontja a termelési adatokat.

A szántóföldi zöldségtermesztésre hasznosított terület az elmúlt években csökkent, most 74 ezer hektárt tesz ki országos szinten. A teljes termőterület mintegy 50 százalékán csemegekukoricát, míg a 25 százalékán zöldborsót termesztenek a gazdálkodók, a fennmaradó 25 százalék hasznosításán több mint 20 zöldségféle osztozik. A gyümölcsösök tekintetében is hasonló a helyzet. A konzervipar számára fontosabb termék az őszibarack és a meggy. Ebben a termékkörben is megfigyelhető az éves termésmennyiség ingadozása.

A betakarított csemegekukorica kétharmadát, a zöldborsó közel 55-60 százalékát a konzervipar dolgozza fel.

A konzervgyárakban éves szinten mintegy 200 ezer tonna csemegekukorica- és 40 ezer tonna zöldborsó konzerv alapanyagát dolgozzák fel.

KSH/Nemzeti Archívum/MTI

A hüvelyes növények részesedése a konzervipari termékekben kismértékű, éves feldolgozásra vásárolt mennyiségük 15-20 ezer tonna körül alakul. A kisebb volumenű termékek között még említésre méltó a konzervuborka, amelyből éves szinten mintegy 7-9 ezer tonnát dolgoz fel a konzervipar.

A konzervipari vállalkozások által feldolgozott legnagyobb mennyiségű gyümölcs a meggy.

A terméstől függően éves szinten hozzávetőlegesen 35-40 ezer tonna alapanyagot vásárol fel az ipar.

Jelentős a magyar konzervek exportja

A hazai konzervipari termékek jelentős része külföldre kerül. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint az itthon készült fagyasztott és konzerv csemegekukorica 90 százalékát az exportpiacokon értékesítik. Legfontosabb partnerünk továbbra is Németország, de Lengyelországba, Franciaországba és Olaszországba is jelentős mennyiségű csemegekukorica-konzervet szállítanak.