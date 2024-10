Nekirontott a Limp Bizkit a zeneipar óriásának

Megunta a hiábavaló várakozást a Limp Bizkit alapító-frontembere, Fred Durst, és keresetet nyújtott be a világ egyik legjelentősebb zenei kiadó- és jogtulajdonos vállalata, a Universal ellen Kaliforniában az állítása szerint elmaradt, mintegy 200 millió dollár (nagyjából 73 milliárd forint) jogdíj miatt, ami a zenekart és kiadójukat illetné meg. Fred Durt emellett azt is is állítja, nem pusztán a már 30 éve működő zenekarának tartozik a vállalat hosszú idő alatt felhalmozódott rengeteg pénzzel, hanem "több száz" további előadónak is.

A Limp Bizkit vezetője szerint a 2000-es évek elején nagyon népszerű zenekarra most újra jelentős igény mutatkozik, ezt mutatja, hogy dalaikat összesen több száz millió alkalommal indítják el a különböző digitális felületeken a felhasználók. Az ezek után nekik járó jogdíjakból viszont alig látnak valamit, augusztusban csak 1 millió dollárt kaptak meg azért, mert az Universal szerint egy új szoftverrendszerrel kapcsolatos gondjaik miatt csak később tudják a további összegeket könyvelni és kifizetni.

A frontembert azonban ez nem győzte meg, sőt, beadványában ennél jóval tovább megy: azt állítja, hogy

valójában a kiadói és a jogdíj-elszámolási rendszer jelenlegi formájában arra jó, hogy a Universalt gazdagítsa, a zenészek pedig alig lássanak munkájuk után valamit.

A beadvány szerint a Universal a most működtetett rendszert tudatosan a zenészek kárára alakította ki.

A Universal nem kommentálta a zenekar lépését. A vállalat üzleti értelemben a zeneipar egyik legnagyobb óriása, miként arról beszámoltunk, palettáján a k-pop-tól kezdve az utóbbi évek egyik legsikeresebb könnyűzenei előadójáig, Taylor Swiftig bezárólag sok minden és sok mindenki megtalálható. A világ legnagyobb lemezcége néhány évvel ezelőtt egyértelművé tette, hogy hihetetlen fejlődési potenciált látnak a digitális zenehallgatás terjedésében, ezért saját konstrukciót dolgoznak ki a jogdíjak kezelésére és kifizetésre.

A Guardiannek nyilatkozó zeneipari szakértők ugyanakkor közel sem látják annyira borúsan a helyzetet, mint amilyennek a Limp Bizkit a zenészek szemszögéből lefestette. Azt elismerték, hogy a bírósághoz fordulás lényegében a legvégső, erőteljes lépést jelentheti esetükben, ám úgy látják, szó sincs arról, hogy az Universal nem akarja kifizetni a zenészeket.