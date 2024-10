Megnyerte a lottót, most újra az álmainak él egy szerencsés nagymama

A 72 éves Terri Picton-Clark a 60-as évei végén lett amatőr táncbajnok, ám a költségek miatt egy időre fel kellett hagynia kedvenc időtöltésével. Tavaly januárban azonban mellé szegődött a szerencse: megnyerte a lottót egy Lucky Dip szelvénnyel.

Az idős nő tavaly egy hatórás műtéten esett át szívbillentyű-probléma miatt, állapota kritikus volt.

Három hónapja azonban visszatért a tánchoz, és saját bevallása szerint jobban érzi magát, mint valaha.

Pitchton-Clark nemrég a Blackpool-Tower báltermében léphetett fel gyönyörű, rá szabott táncruhában. A nő szóhoz sem jutott a döbbenettől és a boldogságtól.

Ahogyan fogalmazott, úgy érzi, mintha kétszer nyerte volna meg a lottót,

ugyanis minden vágya az volt, hogy egy nap itt táncolhasson, ráadásul végre megvehette álmai táncruháit, amire mindig is vágyott, de sosem volt rá pénze.

A leicestershire-i nőaki 2016-ban több mint 50 bronzbajnoki címet szerzett a The Imperial Society of Teachers of Dance által szervezett táncversenyen mindössze két évvel azután, hogy elkezdett táncolni.

Élő bizonyítéka annak, hogy soha nem késő az álmokat valóra váltani.

Terri, a lottónyertes és a Strictly Come Dancing rajongója ugyan

túl van egy szívmtéten és egy mini stroke-on, továbbá azon a félelmen, hogy nem folytathatja szeretett hobbiját. Mindez azonban a múlté.

"Szeretem magam fitten és aktívan tartani, ezért igazi sokk volt, amikor agyvérzést kaptam. Nagyon rosszul viseltem. A felépüléshez vezető út hosszú volt, és nem is teljesen komplikációmentes, de én mindig pozitív maradtam, és hittem, hogy a dolgok jóra fordulnak"

- mondta a nő, akinek pozitív életszemlélete meghozta gyümölcsét: milliárdokat nyert a lottón.

Régóta dédelgetett álmom volt, hogy táncolhassak a világhírű Blackpool Tower Ballroom-ban. Minden évben nézem a Strictly-t, és minden alkalommal, amikor meglátom azokat a táncosokat a Blackpoolban, könnybe lábadt a szemem "Én is ott akartam lenni", de sosem hittem, hogy ez valaha is megtörténik"

- tette hozzá.

Aaron Edgar, a The Blackpool Tower and Tower Ballroom üzemeltetési igazgatója így nyilatkozott:

Öröm volt látni Territ a táncparketten, nagyon izgatottak voltunk, hogy teljesíthettük neki ezt a különleges kívánságot. Hihetetlen tehetséges hölgy, akit még a következőkben láthatunk majd a Strictlyben"

