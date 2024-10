Szakított a lottónyertessel a párja, mert az nem adott a kutyájának pénzt

Egy nő arról számolt be az interneten, hogy korábban a párjával mindig azon viccelődtek, hogy ha nyernek a lottón, akkor háromfelé osztják a pénzt. Egyharmadot kap a férfi, egyharmadot ő, és ugyanennyi jut a kutyájuk Baxternek. A nő sokáig azt gondolta ez csak egy vicc, így nem vette komolyan.

Ám nagy változás történt, amikor valóban megnyerte a lottót, és a férfi kérte Baxter "részesedését" ami átszámolva több mint 3,5 millió forint lett volna. Úgy hívta hogy "kutyás vagyonkezelői alap" amiből a későbbiekben költenek majd az állatorvosi számlákra, játékokra, és bármire amire szüksége lehet.

A nő miután azt gondolta ez csak egy vicc, így nem tartotta be az ígéretét, így a férfi önzőnek nevezte őt.

Pedig a nő vett a kutyának egy nagyon jó minőségű kutyaágyat és számos drága jutalomfalatot, de a férfi azt mondja, hogy ez nem része az odaígért 3,5 milliónak.

Még ügyvéddel is megfenyegette a nőt a férfi, hogy betartassa az ígéretét.

A nő egy másik internetes posztban elmesélte, hogy szembesítette a volt párját azzal mennyire is abszurd ez az egész helyzet. A férfi ekkor még jobban felhergelte magát és a nőnek szegezte a kérdést, hogy hogyan tudna bízni benne, ha nem tartja be a kutyának tett ígéretét.

Úgy érezte magát ezután a lottónyertes hogy a férfi viselkedése annyira megrengette a bizalmát, hogy ezek után nem tudja hogyan tudna egy komolyabb problémát kezelni, így jobb ha szakít vele.

A közösségi médiában bátorításul sokan írtak a nőnek: "Ha a kutya vagyonkezelő alapot részesíti előnyben a kapcsolatotokkal szemben, az elég elég komoly intő jel" vagy hogy "Fogd a pénzed és indulj el, jobb lesz az életed ha a múltban hagyod ezt a férfit."

Fotó: Unsplash

Egy másik lottónyertes arra költötte a vagyonát, hogy luxusautókat vásárolt és olyan embereket szállít vele, akiknek nem telne rá. Egy lottónyertesnek olyan régóta nem fizetik ki a nyereményét, hogy már ételbankba kellett mennie, hogy ételhez jusson. Egy régiségkereskedő is megnyerte a lottót, aki arra költötte a vagyonát, hogy luxusautókat, jachtokat, lakást és kolostort vett miközben két kézzel szórta a pénzt összeházasodott egy modellel, ám a házasságuk pár hónap után megromlott és a férfi üzlete is becsődölt így hamar nincstelenné vált és most napról-napra él.