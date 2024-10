Megvettek egy magyar bankot, ez lesz most az ügyfelekkel

A közlemény szerint a Cofidis Csoport ezzel megerősítette pozícióját a magyar piacon és a közép-európai régióban.

Gilles Sauret, a Cofidis Csoport igazgatóságának elnöke a közleményben úgy fogalmazott, hogy ez az akvizíció jelentős növekedési potenciál a Cofidis számára Magyarországon: banki licensz megszerzését és a kereskedelmi partnerhálózat további bővülését jelenti.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A Cofidis hangsúlyozta:

a Cetelem ügyfeleinek nem lesz teendője a tulajdonosváltást követően.

A hitelekre, bankbetétekre és hitelkártyákra vonatkozó pénzügyi és szerződéses feltételek nem változnak.

Jean-François Remy, a Cofidis Magyarországi Fióktelepe vezérigazgatója irányításával már elindult a Cetelem-munkavállalók integrációjának és az új termékkínálat kialakításának előkészítése – tették hozzá. A Világgazdaság ezzel kapcsolatban idézi a vezérigazgató szavait, aki így fogalmazott: „A jövőbeni Magyar Cofidis Bank Zrt. széles termékportfóliója és szolgáltatásai révén a napi pénzügyek kivételével versenyképes alternatívája lesz a klasszikus banki szolgáltatóknak” – hangsúlyozta a bankvezér.

A Cofidis Csoport kilenc országban működik, több mint 40 éve foglalkozik fogyasztási hitelszolgáltatásokkal.

Az e-beszamolo.hu oldalon elérhető adatok szerint a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 2022-ben 3,0 milliárd forint adózás előtti veszteséget szenvedett el, szemben az egy évvel korábbi 13 millió forintos nyereséggel. A nettó kamatbevétel 2022-ben 10,5 milliárd, 2021-ben 11,7 milliárd forint volt.

A 2022-es adatok annak kapcsán érdemeltek figyelmet, hogy a most megvalósult tranzakciót a felek még tavaly májusban bejelentették, erről az Origo is beszámolt. Az ügylet most zárult le.

A Magyar Cetelem Bank Zrt. 1996 óta van jelen Magyarországon, és a Cofidishez hasonlóan lakossági fogyasztási hitelezéssel foglalkozik. Alapítója és egyben 100 százalékos tulajdonosa a francia Cetelem S.A., amely 1999-óta a BNP Paribas csoport tagja. A pénzintézet adózás előtti eredménye 2,3 milliárd forint volt 2022-ben, miközben egy évvel korábban még 3,8 milliárdos veszteséget jelentettek. A nettó kamateredmény 10,5, illetve 4,0 milliárd forint volt 2022-ben és 2021-ben.