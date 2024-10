Ezen a magyar településen pénzt adnak az odaköltöző családoknak - nem is keveset

Az elmúlt ciklusban sokat változott Eperjes. Megszépültek a közterek, megoldották a háziorvosi ellátás és a bolt ügyét, kifizették a település adósságait. Felújították az önkormányzati épületeket, és fejlesztették a játszóteret is.

Kabai Mátyás, a település újraválasztott polgármestere a Délmagyarnak elmondta: a legfontosabb céljuk, hogy ne csökkenjen tovább a falu lélekszáma. Jelenleg 420-an élnek Eperjesen, öt évvel ezelőtt még 495-en voltak.

"Szeretnénk a fiataljaikat helyben tartani és új családokat is várunk Eperjesre. A költségvetésünket a sok adósságból sikerült úgy rendbe tennünk az elmúlt öt évben, hogy megtakarításunk is lett. Erre alapozva hozta létre a képviselő-testületünk a letelepedési támogatást, amire évente négy-öt millió forintot fordítanánk. Egymillió forintot adunk azoknak a családoknak, akik Eperjesre költöznének" – jelentette be Kabai Mátyás.

A rendelet szerint a támogatás a 45. életévüket be nem töltött házasoknak, élettársaknak vagy a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek jár.

Feltétel a magyar állampolgárság. Erkölcsi bizonyítványt kérnek és kereseti igazolás is szükséges, bejelentett munkahellyel. Tíz évre kell aláírni a szerződést, ha korábban elköltöznek, kamatostul kell visszafizetni a pénzt. A támogatást helyben lakó fiatalok és máshonnan érkezők is kérhetik házvásárlásra, új ház építésére, telekvásárlásra vagy felújításra.

Eperjesen már 3-5 millió forintért is lehet házat vásárolni.

A népességmegőrzés érdekében sok helyen próbálják meg különféle kedvezményekkel az elnéptelenedő településekre csalogatni az új lakosokat. Az Origo is bemutatta annak a brit férfinak a történetét, aki - hogy megvalósítsa régi álmát - Szicíliában vásárolt egy házat, mindössze 85 pennyért (nagyjából 400 forintért), amit teljesen felújít. A 31 éves George Laing egy háromszintes házat rekonstruál.

A férfi úgy érezte, mindent meg kell tennie, hogy elmeneküljön az Egyesült Királyságbeli szürke, hétköznapi élete elől - számolt be a Daily Star.

Miközben a legolcsóbb eladó európai ingatlanokat nézegette, belebotlott az Euro Houses projektbe, amely elhagyott épületeket árul Olaszország-szerte minimális összegekért.

Felfedett egy lepusztult három hálószobás házat a dombtetőn fekvő szicíliai Mussomeli faluban. Mivel nem volt 50.000 fontja, amennyiért átlagosan egy ilyen állapotú ingatlant újjá lehet varázsolni, ezért úgy döntött: maga végzi el a munkát.

Mindössze 15 000 fontnyi befektetéssel már sikerült jelentős előrehaladást elérnie.