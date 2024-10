A hivatalosan kiadott közlemény szerint blokklánc alapú választást tartottak Liberlandbon, abban a magát függetlennek tekintő mikroállamban, melyet 2015-ben kiállított ki Vít Jedlička cseh politikus, egyben az állam első elnöke. Liberland Magyarországhoz közel, egy Szerbia és Horvátország között elhelyezkedő, vitatott jogállású szigeten szerveződő közösség a Drávaközben, Vörösmart közelében. Liberlandot szuverén államként nem ismeri el a nemzetközi közösség, ám alapítója és a csatlakozók valódi mikroállamnak tekintik az általuk használatba vett területet.

Ennek a szerveződésnek lett most miniszterelnöke Justin Sun, egy ismert kínai kriptoguru:

Vít Jedlička az "állam" kongresszusi vezetőjének választotta, majd elnöki jogkörénél fogva Sunt megbízott miniszterelnöknek jelölte. Sun mindkét pozícióját megtartva fogadta el a felkérést,

így lett Liberland egyik legfontosabb állami vezetője.

Sun mellett más ismert személyek is felbukkannak a liberlandi kongresszusban. Így az alig 30 éves indiai Evan Luthra, aki amellett, hogy technológiai vállalkozó és sokak által követett médiaszemélyiség, nagyon fiatalon milliárdossá vált. Kongresszusi tag lett Jillian Godsil, ismert technológiai újságíró és szerző, valamint több blokklánc-szakember is. A liberlandi közösség ugyanis saját életének megszervezését és államnak tekintett közösségük működtetését is a kriptopénzek mögötti technológiával kívánja megvalósítani.

Liberland egyelőre adományokból próbálja magát fenntartani, de azt tervezik, hogy jelentős beruházásokat, például kalandparkok építését, szálláshelyeket fejlesztő cégeket csábítanak oda.

Maradva Liberland frissen hivatalba lépő miniszterelnökénél: Justin Sun neve igen ismerős a kriptovaluták és a blokklánc technológiák világában. A még csak 34 éves, a becslések szerint nagyjából 1,5 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező üzletember több blokklánc- illetve kriptoüzletben érdekelt, ezek között is a leggyakrabban a Tron nevű kriptoeszköz létrehozójaként szokták említeni nevét. A Quartz emellett megemlíti azt is, hogy Sun meglehetősen ellentmondásos, sőt, kifejezetten konfliktusos figura. Személyiségének ez utóbbi vonása talán kevesebb figyelmet kapna akkor, ha tavaly az Egyesült Államok értékpapír- és tőzsdefelügyelete nem indított volna eljárást Sun és vállalatai ellen, kérve vád alá helyezését. A felügyelet meglehetősen súlyos állításokat fogalmazott meg Sun ellen: azt állítják, hogy az üzletember és köre

tisztességtelen módon befolyásolták a Tron árfolyamát, továbbá pénzügyi manipulációkat folytattak bizonyos kriptoeszközök körül, dollármilliárdos nagyságrendben, mindezt abból a célból, hogy felverjék a kereskedési árakat és meggyőzzék a befektetőket.

Az ügynek nem hogy vége nincs, hanem lényegében el sem kezdődött, mivel még idén augusztusban is csak a bíróságot győzködte vádló és vádlott is bizonyos előzetes egyeztetések lefolytatásáról.

Így Justin Sun-ról egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy csaló lenne, bár a vádak komolyak ellene.

Vít Jedlička mindenesetre számít Sun munkájára Liberlandon, mivel úgy látja, a vállalkozó tapasztalatai elengedhetetlenek a blokklánc technológiák liberlandi alkalmazásában.