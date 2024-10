Bejelentették: új személyszállító óriáscég jön létre Magyarországon

A vállalat közleménye szerint az új cég neve MÁV Személyszállítási Zrt. lesz.

Megújítunk és megőrzünk,

– fogalmaz Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója azzal kapcsolatban, hogy jövőre az utasok szóhasználatának megfelelő módon újulnak meg a MÁV-csoport személyszállítói szolgáltatásaihoz kapcsolódó, jól ismert márkanevek és logók.

Az új arculati elemek ugyanakkor takarékossági okokból csak fokozatosan, a régi arculati elemek cseréjének szokásos ütemében kerülnek fel a MÁV-csoport különböző felületeire

– derül ki a társaság közleményéből.

A vasúttársaság vezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében így idézett: „Sokan tették fel a kérdést: ez azt is jelenti-e, hogy a mindennapokból eltűnnek bizonyos jól megszokott, közkedvelt márkanevek?” A kérdésre válaszolva a vasúttársaság vezetője hozzátette: „Az integráció során kezdettől arra törekedtünk, hogy megőrizzük mindhárom nagy múltú márkanevünket. És meg is őrizzük, igaz, a hétköznapi szóhasználathoz jobban illeszkedő, egyszerűbb formában: MÁV-ként, VOLÁN-ként és HÉV-ként, hiszen amúgy is mindenki így emlegeti őket.”

A csoportszintű összetartozást az – immár közös logóvá tett – szárnyaskerék szimbolizálja majd a képen látható módon. Az új logó:

Fotó: MÁV

A régi-új logókkal hamarosan a hirdetményekben, sőt a járműveken is lehet majd találkozni, de csak fokozatosan, lépésről lépésre.

Költséghatékonysági okokból az új logók használata csak azokon a felületeken kezdődik el, amelyek legyártása még nem történt meg, vagy ahol a mindennapi használat során keletkező elkoszolódás és kopás miatt a matricák cseréje amúgy is szükségessé vált.

A részleges arculatváltás forrást tehát sehonnan nem von el, korábban nem tervezett költséggel nem jár.

„A MÁV-csoportnak meg kell újulnia, de ezek a márkanevek a közös örökségünk részei. Az emberek többsége minden nehézségünk ellenére is szereti őket és ragaszkodik hozzájuk. Ezzel a felelősséggel bánunk velük és vigyázunk rájuk a jövőben is” – tette hozzá bejegyzésében Hegyi Zsolt.

