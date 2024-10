Vége a McDonald's fagylaltgépes rémálmának

Kevesebb lehet a hibás fagylaltgép a McDonald's amerikai éttermeiben, és azokat is hamarabb helyezhetik újra üzembe egy szövetségi hivatal most közzétett állásfoglalása szerint, ami harmadik fél számára is lehetővé teszi a gyakran meghibásodó berendezések javítását.

A világ legnagyobb gyorsétteremláncának vendégei igen gyakran találkozhattak azzal, hogy nem tudnak rendelni a cég McFlurry névre keresztelt gépi fagylaltjából, mert az étteremben található berendezés rossz. Ez sok vendégben bosszúságot, sőt, frusztrációt kelt. A képen a McFlurry karamellás-oreós változata

Fotó: Wikipedia Commons / Faruk Ateş A vendégek számára a desszerthez való hozzáférés alapvető fontosságú kérdéssé vált, annyira, hogy McBroken.com néven még egy észak-amerikai weboldal is elindult annak valós idejű nyomon követésére, hogy éppen melyik étteremben romlott el a fagylaltgép. Az elromló fagylaltgépek jelentette problémán enyhíthet az amerikai szövetségi Szerzői Jogi Hivatal nemrég közzétett, kötelező érvényű állásfoglalása, mely a Quartz-on megjelent értékelés szerint "sarkalatos pillanat" a kereskedelmi élelmiszer-készítésben. Az ügy előzménye, hogy a Public Knowledge, valamint az e-kereskedelem területéhez tartozó, ténylegesen a világ legnagyobb online javító-szerelő közösségét összefogó iFixit azzal az igénnyel lépett fel, hogy oldják fel azokat a szerzői jogi korlátozásokat, amelyek miatt egyes kiskereskedelmi berendezések javítása nem végezhető el külső fél által. Ide tartoznak a hírhedten gyakran lerobbanó McFlurry-gépek is, amiket mostanáig csak a beszállító Taylor Company nevű cégnek volt joga és egyben kötelessége is javítani. A vállalatnak és így a fogyasztóknak is, gyakran meggyűlik a baja a gépekkel: 2000-ből származó adat szerint volt olyan időszak abban az évben, amikor az éttermekben működő fagylaltgépek negyede nem működött. Ennek ellenére a cég gépei megkerülhetetlennek látszanak a McDonald's-nál: 2021-ben a nagyjából 40 ezer étteremből 13 ezerben a Taylor 6C602-es típus üzemelt. A McFlurry-gépek körüli állandó kálváriában hozhat fordulatot a szövetségi jogkörű hivatal döntése, mely lehetőséget biztosít az éttermek számára, hogy megkerüljék a gépeket szoftveresen védő zárakat, és jogszerűen javítsák a gépeket. Mivel a McDonald's éttermeinek jelentős része a franchise-hálózat része, ezért az éttermek számára alapvető változást hozhat a vendégek kiszolgálásában, hogy mostantól nem kell megvárniuk a hivatalos szerelőt egy elromlott fagylaltgép esetén. Az állásfoglalás azt is tartalmazza, hogy a harmadik fél alkalmazásában álló technikusok és szerelők a Taylor által előírt szerelési protokollt is átléphetik abból a célból, hogy üzemképessé tegyék a berendezéseket. A gyakran elromló fagylaltgépek ügye megihlette a McDonald's egyik komoly versenytársát, a Wendy's étteremláncot. Miután az amerikai szövetségi kereskedelmi hatóságok már március óta sürgették a Szerzői Jogi Hivatalt, hogy találjon megoldást a kereskedelemben alkalmazott ételkészítő gépekkel kapcsolatos védettségi problémákra, a cég szeptember végén bejelentette, hogy partnerséget köt a McBroken.com-mal, és 1 dolláros Frosty's-t kínál azoknak, akik konkurenseik elromlott fagylaltgépei miatt nem jutnak desszerthez.

