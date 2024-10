A teljes bolygó kiszáradhat a mesterséges intelligencia miatt

Óriási kihívást jelent a mesterséges intelligencia

Ezekből az adatokból könnyű belátni, hogy a mesterséges intelligencia használata újabb feladat elé állítja az energiaipart, valamint a fenntarthatósággal foglalkozó szakembereket.

A generatív mesterséges intelligenciák számos előnye egyelőre spekuláció, ugyanakkor a jövőben széles körben elterjedhetnek a rájuk épülő, sokféle megoldások"

– hívja fel a figyelmet a TechRepublic-nak adott kommentárjában Benjamin Lee, a Pennsylvania Egyetem rangos műszaki karának mérnökprofesszora. Lee szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos költségek folyamatosan nőnek. Elegendő csak az adatközpontok növekvő számára gondolni, és ameddig az arra épülő alkalmazásokat nem sikerül valamilyen egységesség irányába elvinni, addig a különböző felhasználási módokból fakadó környezeti hatások is sokfélék lesznek – és folyamatosan növekednek.

Az adatközpontok az egyik leginkább energia-, és ebből fakadóan, hűtésigényes eszközei az informatika világának, ahogy az Origo ebben az összeállításában kitért rá, jelenleg is felfoghatatlan pénzekből fejlesztik azokat. Nemrég pedig a Microsoft azt jelentette be, hogy húsz évre szóló megállapodást kötött egy amerikai energetikai céggel, melynek értelmében atomreaktorokat kapcsolnak be újra, hogy az ott termelt energiával szolgálják ki a vállalat adatközpontjait és szerverparkjait.

A mesterséges intelligencia környezeti terhelését mérsékelni lehetne, ha az adatközpontok működését megújuló energiára lehetne helyezni. Ettől még a számítástechnikai eszközök hűtésére továbbra is szükség lenne, de a működéshez szükséges energia előállítása kevésbé terhelné a környezetet – mondja Akhilesh Agarwal, a technológiai beszállítással és kockázatkezeléssel foglalkozó Apexanalytix nevű nagyvállalat vezető munkatársa. Agarwal egyetért azokkal az értékelésekkel,

miszerint a környezet szempontjából globálisan hordoz magának kockázatokat a mesterséges intelligencia.

Nem a mesterséges intelligencia az első olyan átfogó informatikai megoldás, melynek kapcsán jelentős környezeti terhelést állapítottak meg. A világ vezető internetes keresőmotorjaként működő Google-lal minden nap nagyjából 8,5 milliárd keresést végeznek a világon. Bár a vállalat folyamatosan csökkenti az ehhez kapcsolódó széndioxid-kibocsátást, egyetlen keresési művelethez még mindig 0,11 gramm széndioxid kibocsátása köthető.

