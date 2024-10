Szenzáció: elkapkodták a metró részvényeit

Rendkívüli érdeklődés mellett zajlott Japánban a Tokyo Metro nevű vállalat elsődleges részvénykibocsátása: a vállalat nagyjából 872 milliárd forintnak megfelelő összeget gyűjtött mind intézményi, mind lakossági befektetők részéről, kb. tizenötszörös túljegyzés mellett.

A Tokyo Metro egyik alkalmazottja a vállalat 1000-es sorozatú metrószerelvénye mellett áll a tokiói Nakano pályaudvaron

Fotó: Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg via Getty Images

A kibocsátás az elmúlt hat év legnagyobb értékű elsődleges kibocsátását hozta Japánban.

A vállalat részvényárfolyamát 1200 jenre állította be a vállalat. A tokiói tőzsdén október 23-án indulhat majd a papírokkal kereskedés. Az előrejelzések szerint a 2025 márciusában záruló pénzügyi év végén részvényenként 3,3 százalékos, azaz 40 jen (kb. 100 forint) osztalékra számíthatnak majd részvénytulajdonosok.

Egy japán tőzsdei elemző Reutersnek adott kommentárja szerint a kibocsátás sikere a kötött pályás közlekedés üzleti fontosságát, stabilitását mutatja, miközben az előrejelzések szerint a belföldi vasútüzemi forgalom növekedésére lehet számítani.

A Tokyo Metro egy jelentős, a japán kormány illetve Tokió Nagyvárosi Terület (Tokyo Metropolitan Area) tulajdonában álló nagyvállalat, Tokió két gyors-tranzit vállalata közül a jelentősebb.

A tokiói vasútüzemű metróhálózatok minden évben rengeteg utast szállítanak. A 2023-as adatok szerint a Tokyo Metro vállalat szerelvényeinek naponta

átlagosan 6,52 millió utas utazott, és mivel egy utas 24 órán belül többször is igénybe vehette a szolgáltatást, az utazások száma ennél is magasabb.

A másik szolgáltató, a Toei Subway hálózatán 2,85 millió volt a napi átlagos utazások száma.

A Tokyo Metro 195 km hosszú hálózatán 9 vonalon több mint 2000 utaskocsi közlekedik.

A vállalat honlapján angol nyelvű, részletes tájékoztatót közöl az utazási tudnivalókról, megkönnyítve a turisták dolgát.

A Tokyo Metro munkatársa beszél egy vezeték nélküli mikrofonon keresztül, miközben a vállalat által üzemeltetett Marunouchi metróvonal peronján áll a reggeli csúcsforgalomban a tokiói Shinjuku állomáson

Fotó: Noriko Hayashi/Bloomberg via Getty Images

A külföldiek egyébként igen nagy számban veszik igénybe a japán tömegközlekedési eszközöket, számukra elengedhetetlen, hogy angol nyelven tudjanak információkat kapni azokról. Ez azért is fontos, mert Japánban idén rekordot döntött a látogatók száma. Miként megírtuk, részben a turistaforgalomra is visszavezethető az, hogy komoly rizshiányra kell számítani Japánban a következő hónapban. A helyzetért a belső kereslet növekedése mellett részben a rossz időjárás miatti visszaesett termés is felelős, de az is, hogy a turisták rengeteg szusit fogyasztanak ott tartózkodásuk alatt.