A mindenszentek és a halottak napjához közeledve is vásároljunk tudatosan

Ebben az időszakban is tudatosan, fogyasztói jogainkat ismerve járjunk el. Vásárláskor törekedjünk arra, hogy minden esetben hozzájussunk a szükséges tájékoztatáshoz már a vásárlást megelőzően, ismerjük meg a termékek eladási és egységárait, illetve a szolgáltatások díjait, hogy elkerüljük az esetleges kellemetlenségeket. Ez különösen fontos a csomagolási költségek esetében, amik gyakran érintik a virágcsokor-, illetve koszorúvásárlásokat.

Ha problémánk adódik, jogosultak vagyunk a vásárlók könyvében megfogalmazni észrevételeinket az üzlet működésével vagy az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban, melyre a vállalkozás harminc napon belül köteles írásban válaszolni.

A megemlékezéshez kapcsolódó gyertyák esetében különösen fontos a biztonságos használat: beltéri gyertyáknál figyeljünk a címkén feltüntetett biztonsági információkra, amiket jól láthatóan, magyar nyelven szövegesen, vagy szimbólumokkal szükséges feltüntetni - hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye. Amennyiben ezek hiányoznak, lehetőleg ne vásároljuk meg az adott terméket.

Online vásárlás előtt is ügyeljünk a megbízható forrásból való rendelésre. Mindig nézzük meg a honlap részleteit, tájékozódjunk a vállalkozásról, valamint olvassuk el az általános szerződési feltételeket és a vásárlói visszajelzéseket, amik mind árulkodók lehetnek a csaló weboldalak leleplezésében. Ne feledjük, ha egy ajánlat túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem valós.

Illusztráció

Fotó: Magyar Katolikus Egyház

Hazánkban is egyre többen öltöznek be halloween napján, azonban a különböző jelmezek és kiegészítők, például maszkok, parókák, festékek vagy más dekorációk kiválasztása során is figyeljünk a biztonsági szempontokra, hiszen a rossz minőségű termékek bőrirritációt, az apró alkatrészek pedig fulladásveszélyt jelenthetnek a kisgyermekek számára. Vásárlás előtt mindig olvassuk el a termékcímkét, a használati-kezelési útmutatót és a figyelmeztető feliratokat, valamint ellenőrizzük, hogy a termék rendelkezik-e megfelelő tanúsítvánnyal és megfelel-e az uniós biztonsági előírásoknak. Érdemes ezen termékeket szaküzletekben beszerezni, ahol a tanúsítványok megléte biztosított.

Az NGM elkötelezett a fogyasztók védelme mellett, így kiemelt figyelmet fordít a termékbiztonsági szabályok garantálására, valamint a fogyasztók megtévesztését célzó árfeltüntetési és áralkalmazási szabálytalanságok megakadályozására.

A tárca szakmai irányítása alatt működő, fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok egész évben, így a mindenszentek és halottak napjához közeledve is ellenőrzik a hagyományos üzleteket és webáruházakat, hogy a megemlékezés békésen, zavartalanul telhessen.