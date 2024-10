Most már biztos: át kell rajzolni Európa térképét, megváltoznak az egyes országok méretei

Svájc és Olaszország megállapodott arról, hogy módosítják Európa egyik legmagasabb hegycsúcsán, a Matterhornon áthaladó közös határukat. A Matterhorn svájci oldalról a Zermatt régióhoz tartozik, míg Olaszország felől az Aosta-völgyön halad át. A hegycsúcson átívelő határ még a történelmi időkből ered, ám a klímaváltozás hatásai miatt felgyorsuló gleccserolvadás miatt ezt a határszakaszt most újra kell húzni.

A Bloomberg idézi a svájci szövetségi kormány közleményét, ami kitér arra, hogy a korábbi határkijelölés alapjait a gleccserek gerincvonalai, a fenyősáv, illetve az örökhó szakaszhatára jelentették. Ezek a természeti képződmények azonban változnak a gleccserek olvadásával összefüggésben, ami a természetes határok eltolását teszi szükségessé.

Egy olasz-svájci vegyes bizottság még 2023 májusában jóváhagyta a tervezett változtatásokat. Az ez alapján előkészített megállapodást Svájc hivatalosan is elfogadta, de az olasz fél még nem írta alá – várhatóan hamarosan ez is megtörténik. A határváltozást hivatalosan akkor jelentik be, amikor mindkét fél elfogadta az erről előzetesen kötött megállapodást.

A Matterhorn közelében változik az olasz-svájci határ:

A két ország által kötött megállapodásban a legfontosabb szempont a gazdasági érdek volt. A határmódosítás a Testa Grigia és a Gobba di Rollin hegyeket, valamint a Plateau Rosa gleccsert, és a világhírű zermatti síterepen működő menedékházat érinti. A zermatti síparadicsom minden téli szezonban sok ezer, a téli sportok iránt rajongó turistát vonz.

Az elmúlt évben a látogatók összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek a régióban, ami óriási turisztikai teljesítményt eredményezett. A látogatók több mint fele nem svájci, hanem külföldi állampolgár volt.

Az olasz-svájci határ 578 km hosszú, ebből mintegy 40 km-et borítanak gleccserek. A SkyNews megjegyzi, hogy korábban is történt már határmódosítás a két ország között, hasonló okokból. Akkor a határ 100-150 métert mozdultak, most is várhatóan legfeljebb ennyivel tolódik a térképen jegyzett nyomvonal Olaszország irányába.