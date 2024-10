Így védekezzünk a munkahelyi stressz ellen

A természettől elszakadt, felgyorsult élet az ember testi-lelki harmóniájának egyáltalán nem kedvez. Nem véletlenül sorolják ma már a XXI. századi betegségek közé a stresszt, azon belül is leginkább a munkahelyi stressz az, ami a legtöbb embert a kiégés felé hajtja. Cikkünkben most igyekeztünk összeszedni azt, hogy mik lehetnek a kiváltó okok, és azt is, hogy miképp védekezhetünk ellene.

A stressz jeleinek felismerése a hatékony munkavállalói menedzsment egyik kritikus eleme – írja a hrnews cikke. A Health and Safety Executive (HSE) legfrissebb éves jelentése szerint az elmúlt évben körülbelül 875 000 brit munkavállaló tapasztalt munkahelyi stresszt, depressziót vagy szorongást. A jelek felismerése és kezelése enyhítheti az egyénekre gyakorolt negatív hatásokat. Emellett a munkahelyi morált is növelheti - közölte a hrportál. A munkahelyi stressz az egész életünkre kihathat Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash Szerencsére az utóbbi időben a mentális egészség témaköre egyre inkább közbeszéddé vált, a feszített tempó következtében ugyanis sokaknál megjelent a kiégés is aminek a során az emberek többsége rájön, hogy mennyire is fontos a megfelelő stresszkezelés. A kiégés tünetei a következők: mentális és fizikai kimerültség, a munkahelytől való érzelmi távolságtartás, a munkához való negatív vagy cinikus hozzáállás és az alacsony hatékonyságú munkavégzés. A munkahelyi stressz kiváltó okai A Semmelweis.hu szerint a munkahelyi stressz kiváltó okai a következőek: demokrácia hiánya

munkahelyi változások

feladatok hiánya

kiszolgáltatottság

túlmunka

környezeti ártalom: zaj, hő

diszkrimináció Mi az a stressz? Olyan genetikailag kódolt mechanizmus, ami fokozott izgalmi állapottal jár és cselekvésre késztet. Hatására a kortizolszint megemelkedik, a tartós stressz pedig hipertóniát és kimerülést okoz. Mik a tünetei? Simon Walter, a Rhino Safety egészségügyi és biztonsági tanácsadó cég munkatársa szerint ez a hét tünet az, ami azt jelezheti, hogy erősen stresszes munkahelyen dolgozunk. A munkahelyi stressz kezelése pedig nagyon fontos. Az alábbi tüneteket pedig nem árt, ha a vezetők is felismerik: fokozott érzelmi reakciók

magasabb fluktuáció

hosszabb távollétek a munkahelytől

változás a munkarendben (késések, állandó túlórák)

hangulatváltozások

visszahúzódó viselkedés

szellemi és vagy fizikai kimerültség Képünk illusztráció.

Fotó: Pinterest Így csökkenhet a munkahelyi stressz A World Federation for Mental Health tanulmánya szerint a munkahelyi bizalom elsődleges. Ehhez pedig olyan feladatokra van szüksége a munkavállalónak, amelyek során úgy érzi, számítanak rá megbíznak abban, hogy megfelelően hajtja azt végre.

Az elszigeteltség és a kitaszítottság érzésére a megoldás pedig csapatszellem és az együttműködés. A taposómalom azonban sokszor elkerülhetetlen, de időnként érdemes lehet színes, izgalmas dolgokkal felváltani. Így kevésbé érezzük a monotonitást. Az elismerés is különösen fontos lehet, ehhez az szükséges, hogy a vezető elismerje és visszajelezze a jó munkát és megköszönje a külön erőfeszítéseket. Bár a home office egyre inkább elterjedt, mégis a személyes megbeszélések, a fizikai találkozások csökkentik a stresszt a személytelenebb elektronikus csatornákhoz képest. A túlzott munkateher ellen pedig a jó feladatelosztás segíthet. Ha pedig megtörténik a kiégés Nicholette Leanza, az ohiói Beachwoodban dolgozó pszichoterapeuta a tevékenységpárosítást ajánlja. A módszer lényege az, hogy bármikor, amikor nehéz vagy stresszes feladatot bíznak az emberre a munkahelyén, párosítsa azt olyan tevékenységgel, amely ellazítja vagy örömet okoz neki. Ilyen lehet a kéz masszírozása egy meetingen, vagy kedvenc zenénk hallgatása, miközben fontos e-mailt kell megírnunk. A munka és a pihentető tevékenységek kombinálása ugyanis elveszi az erőt a stressztől, és segít abban, hogy jobban kézben tartsa a helyzetet, amiben éppen van.



