Negyedmillió dolgozót keres az egyik cég, már lehet jelentkezni

A világ legnagyobb online kereskedelmi vállalata, az Amazon munkavállalókat keres elsősorban szállítási feladatok ellátására valamint a raktáriba azért, hogy gördülékenyen tudják kiszolgálni a várható vásárlói rohamot.

Az év utolsó negyedéve a világ számos országában a kiskereskedelem legerősebb időszaka, elsősorban a decemberi ünnepi időszak miatt.

Ám például az Egyesült Államokban egyre többen tartják a vásárlási szezon kezdetének az "Amazon Prime Big Day" napokat, melyek a vállalat "akciós vásárlási napjai" közé tartoznak. Ezeket idén őszre október 8-9-re hirdette meg a vállalat – ebben az időszakban rendkívüli árakciókkal csábítanak a kereskedők vásárlásra a felületen –, majd a teljes kiskereskedelemben megtartott Black Friday vezeti át a vásárlókat a karácsonyra való felkészülés jegyében tett vásárlásokhoz.

Az Amazon egyik elosztóközpontja Angliában: a cég már keresi a munkavállalókat a hasonló amerikai létesítményeibe az utolsó negyedévre

Az év utolsó negyedéve így különösen a világ legnagyobb fogyasztói piacán erős, a megnövekedett mennyiségű feladatot a cégek ilyenkor szezonális munkaerő felvételével látják el. Az Amazon felhívása szerint minden felvett munkavállalójuk számíthat legalább a minimálisan előírt 18 dolláros órabérre és minden vállalati juttatásra, ideértve az időszakra szóló egészségbiztosítást is. A cégnél úgy látják, a 250 ezer szezonális munkavállaló elég lesz ahhoz, hogy terveik szerint tudják kihasználni az év utolsó negyedévét forgalmuk növelésére.

A vállalat idén tavaszi Prime Day eseménye 14,2 milliárd dollár értékben hozott eladásokat, ezzel az év egyik legjelentősebb e-kereskedelmi napjává vált.

Az amerikai Amazon mellett más kereskedők is készülnek a szezonra. A jelentős piaci szereplőnek számító, fizikai boltlánccal rendelkező Target 100 ezer alkalmai munkavállalóval számol, akikre főként a beszállítói láncban, valamint az áruházakban van szükség. Az Egyesült Államokban is piacon lévő Aldi pedig 13 ezer dolgozót keres, őket főleg a boltokban és a nagy raktáraikban alkalmaznák. De toboroz a Bath & Body Works is: az Egyesült Államokban népszerű, kozmetikai és szépségápolási termékeket forgalmazó üzletlánc 30 ezer dolgozót keres, elsősorban az értékesítés támogatásra.