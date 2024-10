Fontos bejelentést tett az MVM, minden ügyfelét érinti a változás

November 4-étől az MVM Next minden, egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfele csak ugyanazon az online ügyfélszolgálati oldalon és az MVM Next elnevezésű applikációban tudja intézni energiaügyeit: megtekinteni áram- és földgázszámláit, diktálni mérőállásait. A korábbiakban használt ügyintézési platformok a fenti dátumtól nem lesznek elérhetők, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve kizárólag egyetlen digitális felület és a vele azonos tartalmú applikáció szolgálja az ügyfelek kényelmét.

Az MVM Next arra kéri egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleit, hogy ha még nem tették meg, töltsék le minél hamarabb az MVM Next néven megtalálható mobilalkalmazást, illetve regisztráljanak az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon elérhető online ügyfélszolgálatra. Így tudják továbbra is digitálisan intézni energiaügyeiket.

A regisztráció rövid idő alatt elvégezhető, ügyfélkapuval még gyorsabb és könnyebb az azonosítás (nem lakossági ügyfelek csak így regisztrálhatnak).

Az online ügyfélszolgálat használata számos előnnyel jár, az ügyfelek hatékonyabban követhetik nyomon gáz- és villanyszámláikat, mivel mindent megtalálnak egy helyen, ráadásul automatikusan értesülnek új számláikról.

Látható lesz a korábbi számlatörténet, az új számla pedig egyszerűen, akár mentett bankkártyával is fizethető.

Továbbá egy helyen kezelhetik több ingatlan energiaügyeit, kényelmesen intézhetik családtagjaik, albérletük gáz- és áramügyeit abban az esetben is, ha a szerződés nem az ő nevükön van.