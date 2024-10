Páratlan lehetőséggel rukkolt elő a Lidl Magyarország, amiről a Facebook-oldalukon tájékoztatták a vásárlókat.

Egy exkluzív nyereményjátékot hirdettek meg, amihez hasonló még soha nem volt az üzletláncnál.

Ez is része a magyarországi 20 éves születésnapjuk megünneplésének, amelynek keretében most egy olyan értékes nyereményt fognak kisorsolni, ami akár karácsonyi ajándéknak is tökéletes lenne.

Október 15-én vette kezdetét a nyereményjáték, és egészen október 20-áig lehet rá nevezni, a sorsolás pedig október 21-én lesz.

A játék nyereménye egy egyedi Lidl bolt építőjáték-készlet, ami olyan, mintha egy átmenet lenne a Lego és a Playmobil között. Tehát egy gyerekjáték kerül majd kisorsolásra ebben a nyereményjátékban, de az alábbi képről kiderül, hogy milyen ötletes készletről van szó - írja a Promotions.hu.

Ahhoz, hogy esélyünk legyen megnyerni ezt a Legóhoz hasonló építőjáték-szettet, nem kell mást tennünk, csak megírni kommentben a cég Facebook-oldalán az alábbi posztra kattintva, hogy melyik a kedvenc Lidl üzletünk.

A napokban a diszkontlánc rendkívüli akciót hirdetett egy air fryerre: október 14-től 33 százalékos árengedménnyel adja az elmúlt évek egyik nagy konyhai slágertermékének egyik változatát. Ennyivel olcsóbban lehet megvásárolni boltjaikban egy 5,2 literes űrtartalmú, Silvercrest márkájú forrólevegős sütőt.

Az elmúlt években Magyarországon is nagyon népszerűvé vált a háztartási kisgépek között a konyhákban igen jó szolgálatot tehető air fryer, azaz a forrólevegős sütő. Az air fryerek elterjedése annak köszönhető, hogy a sült ételek gyorsabban és egészségesebben készíthetők el azokban, mint hagyományos sütési technikákkal. Persze a modern sütőkben, zsiradék nélkül készítve szintén egészségesebbé tehetők a kedvenc ételeink, de azokkal szemben az air fryerek előnye, hogy egy gyors vacsoráért nem kell bekapcsolni a sütőt, hanem a konyhai pulton elférő berendezéssel lehet azt elkészíteni.

Ezeknek a készülékeknek a népszerűsége töretlen, sokan vásárolják azokat maguknak és ajándéknak is.

A várakozások szerint az idei ünnepi szezonban is különösen sok fogy majd belőlük. A Lidl pedig mintha elébe menne ennek az árakciójával.