Nagy változás jön az egyik népszerű áruházláncnál

1 unciás platinarudakat kezdett árulni a Costco nevű jelentős amerikai kiskereskedelmi lánc. Ezzel az arany és az ezüst után újabb nemesfémet emeltek be a kínálatukba, igaz, platinát egyelőre csak online lehet vásárolni tőlük.

Az 1 unciás platinát a boltlánc 1.089,99 dollárért, azaz nagyjából 400 ezer forintért kínálja a Costco.

Az áruházlánc házhoz szállítja a nemesfémet, néhány állam kivételével az Egyesült Államok teljes területére. Emellett feltétel, hogy a vásárlóknak részt kell venniük az áruházlánc törzsvásárlói programjában, melynek éves díja a feltételektől függően 65 és 130 dollár között alakul.

Nem meglepő, hogy a Costco belevágott a platina árusításába is. A platina a nemesfémek úgynevezett platinacsoportjába tartozik több más elemmel együtt (az arany és az ezüst kémiai értelemben külön csoportot alkot). Miként arról az Origo is beszámolt, az áruházlánc 2023 augusztusában kezdte meg a fizikai arany árusítását, és nagyjából két hónappal később kifogytak a készletből, újra kellett rendelniük az aranyat. Később ezüstérméket is forgalmazni kezdett, bár az eladások szempontjából az arany jelentősége jóval nagyobb.

Azt, hogy pontosan mekkora bevételük származott az arany eladásából, nem hozták nyilvánosságra, de idén áprilisban a Wells Fargo bank elemzői közzétettek egy jelentést számításaikról. Aszerint a Costco

egyetlen hónap alatt 200 millió dollárért adhat el aranyat.

Az amerikai üzletlánc után egy dél-korai bolthálózatnál is lehetőséget láttak a fizikai arany értékesítésében: A leginkább a diszkontáruházak kategóriájába illeszthető CU-nál általában üdvözlőlapokhoz csomagolva, reprezentatív ajándékként lehet megtalálni a piciny aranyrudakat.

Miként a CNBC kitér rá, nem meglepő, hogy az áruházláncnál fantáziát látnak a nemesfémekben. Míg néhány évvel ezelőtt a bitcoin volt "a világ új aranya", addig az eltelt nagyjából három-négy évben annak lehettünk tanúi, hogy az arany visszanyeri korábbi fényét.

A Costco az arany után platinát is árul

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az arany árfolyama az elmúlt egy évben 40 százalékkal növekedett, míg az elmúlt öt évre visszatekintve az erősödés mértéke meghaladta a 70 százalékot.

Ez az áremelkedés már a kisbefektetőknek, a lakosságnak is vonzóvá teheti az aranyat, annak ellenére, hogy egyes elemzők szerint magánszemélyek esetében nem éppen a legideálisabb befektetési eszköz a fizikai arany.