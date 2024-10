Mutatjuk, hogy lehet majd felhasználni a nyugdíjpénztári megtakarításokat lakáscélra

A javaslat a magyar családokat segítő további eleme, hogy a lakások korszerűsítésének, felújításának támogatása a javaslat értelmében meghatározott munkálatok, anyagok és eszközök után kibocsátott számlák, illetve szerződések utólagos elszámolásával történhet és akár három alkalommal is benyújthatók, így elősegítve a nagyobb összegű felújításokat, korszerűsítéseket is.

Önrész lehet a megtakarításból

A Bank360.hu elemzői a tervezetet áttekintve arra a következtetésre jutottak, hogy lakásvásárlásra csak abban az esetben használható fel a nyugdíjpénztári megtakarítás, ha valaki az ingatlanszerzéshez hitelt vesz fel, és az önrészt kívánja ebből legalább részben kifizetni. A lakáscélú hitel lehet támogatott konstrukció is, tehát CSOK Pluszhoz is fel lehet használni a nyugdíjpénztári megtakarítást, akár családon belül is. Ezek a tervezet jelenlegi tartalma alapján tett megállapítások.

Az ügymenet lebonyolításában a lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés törlesztésének támogatását a nyugdíjpénztár a pénzügyi intézmény (jellemzően bank) által kiadott, a pénztártag által teljesített törlesztés befizetését igazoló dokumentum alapján fizetheti a pénztártag részére, vagy közvetlenül a folyósító pénzügyi intézménynek.

A nyugdíjpénztári megtakarítások lakásfelújítási munkákra is használhatók lehetnek 2025-ban (illusztráció)

Fotó: Annie Gray / Unsplash

Itt a felújítási munkálatok felsorolása

Lakás korszerűsítésének, felújításának támogatása a következő építési tevékenységekhez igényelhető a pénztártag vagy a házastársa vagy a gyermeke teljes vagy részleges tulajdonában álló lakás esetében:

Az építési tevékenység teljesítését igazoló számlaként a pénztártag vagy a házastársa vagy a gyermeke nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és a korszerűsítéssel, felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított számla fogadható el.

A benyújtásra kerülő számla kibocsátási időpontja nem lehet 2024. október 1-jénél korábbi azzal, hogy a számla benyújtása legkorábban 2025. január 1-jén történhet.

A fenti célokra a nyugdíjpénztár által kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg a 2024. szeptember 30-án fennálló pénztártagi egyenleget. A pénztár az elszámolás során a pénztártag egyenlege tekintetében először a tőkerész terhére köteles elszámolni, ezt követően terhelhető a hozamrész.