Több százezer mérgező kút miatt olajkatasztrófa fenyegeti az Egyesült Államokat

Nem egyszerűen aggasztó, hanem drámai veszélyeket jelentenek az Egyesült Államokban az elhagyott olajkutak – írja nemrég közreadott szakcikkében Dr. Antonio García, a Navarrai Egyetem pénzügyeket oktató professzor, egyben az EAE Business School kandidátusa. Az olajipar egyik legnagyobb kihívása ezek alapján éppen az, hogy olajkatasztrófa nem csak nyersolajat szállító hajóknál történhet, hanem a szárazföldön is, akár évtizedekkel a termelés leállítása után. Az elhagyott amerikai olajkutak egyelőre olyan problémát képviselnek, amelyre nincs megnyugtató megoldás.

Szivattyúk egy kaliforniai olajmezőn (illusztráció) - olajkatasztrófa fenyegeti az Egyesült Államokat

Fotó: AFP/David McNew

Miért hagytak magukra százezer számra olajkutakat?

Hosszú idő telt el az első olajkút üzembe állítása óta. Az Egyesült Államok kőolaj- és földgáz-kitermelése jelentősen növekedett az elmúlt években részben az egyre hatékonyabb úgynevezett repesztéses technikák fejlődésének köszönhetően, amikkel elérhetővé váltak a palaolaj és palagáz készletek is.

Egy olajkút működése izgalmas kérdés az alkalmazható fúrási technikákkal együtt, de itt most elég annyi is, hogy ezen eljárások előtt az utolsó nagy kútfúrási hullám még az 1980-as években zajlott le az Egyesült Államokban (részben az 1973-as olajválság hatására). Az új technikák sokszor biztosítanak olcsóbb illetve költséghatékonyabb olajkitermelést, így egyes korábban fúrt kutakat sokszor akkor is magára hagynak, ha egyébként még nem merült ki, de további kitermelése nem érné meg.

Az Egyesült Államok területen rengeteg ilyen, elhagyott olajkút van.

Ezek egy része már a második világháború éveiből, másik részük pedig az 1980-as évekből vetíti előre egy lehetséges amerikai olajkatasztrófa rémisztő árnyékát.

Elhagyott olajkutak súlyos környezetszennyezést vetítenek előre: a kutak leállításával nem múlik el az olajkatasztrófa veszélye (illusztráció)

Fotó: AFP/Cultura Creative/Cultura/Monty Rakusen

A már termelő olajkutak leállítását ugyanakkor kétszer is meggondolják az üzemeltetők, mert az újraindításuk általában nagyon költséges, ráadásul nem is mindig elvégezhető. Ennek ellenére rengeteg, még ki nem merült olajkutat állítottak már le.

A magányosan álló, jellegzetes formájú elhagyott olajkutaknak két fő csoportja van:

Az egyikbe azok az elhagyott olajkutak tartoznak, melyekről pontos nyilvántartása van az egykor kitermelést végző vállalatnak, de úgy döntött, megszünteti annak használatát.

A másik csoportba azok az elhagyott, a szakértők által "árva kutaknak" hívott berendezések tartoznak, melyek egykori üzemeltetői már megszűntek, tulajdoni viszonyuk ismeretlen, egyáltalán, semmilyen hatóság nem tudja, kihez tartoznak, vagy valóban nincs olyan jogalany, mely felelős lenne értük.

Egy lehetséges amerikai olajkatasztrófa bekövetkezésében az árva olajkutak veszélyesebbek, hiszen ténylegesen gazdátlanok, sőt, mint alább kitérünk rá, sok, évtizedekkel korábban "elárvult" olajkút létezéséről nem is tudni.