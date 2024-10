Bár utálja az OnlyFans-t, másból képtelen megélni a gyönyörű arcú pornómodell

A korábban valóságshow műsorokban híressé vált Lauren Goodger egy nemrég készült interjúban bevallotta, hogy korábbi szerepléseiért kapott összegeket már nem tudja megszerezni, így kénytelen volt az Onlyfans-on dolgozni, máskülönben nem tudja biztosítani a 3 éves gyerekének a megfelelő életszínvonalat.Az egyedülálló anya elmondta, hogy korábban milliókat keresett azzal, hogy magazinfotózásokon vett részt, manapság már nem tud ezzel ennyire jól keresni.

Nem szeretem, hogy az OnlyFans-t kell csinálnom, de innen tudok pénzhez jutni

- mondta Goodger.

A nő jelenleg fehérneműs képek közzétételével keresi a pénzt, az oldalon tagsági díjként 20 ezer forintot kér. Bevallása szerint egyáltalán nem élvezi ezt a munkát, és azt mondja bár sokat keres, de ez a munka nagyon megalázó számára.

Még folytatom, de meddig fogom bírni? Hogyan fogom tudni abbahagyni? Mert nincs más választásom

mondta a nő a We Need To Talk podcastjében.

Goodger azt mondja, hogy bár számára is kellemetlen, mégis átélt már ennél nagyobb szomorúságot is, amikor két közvetlen családtagja is meghalt, az egyik a párja volt aki autóbalesetben halt meg, illetve a másik kislánya Lorena aki közvetlenül a születése után halt meg.

A közelmúltban beszélt megküzdési mechanizmusairól, és megosztotta, hogy az életben maradt kislánya, Larose miatt tudja csak átvészelni ezeket a nehézségeket, de rendkívül elszigetelnek és magányosnak érzi magát nap mint nap.

