Új otthon, új élet? A magyarok 90 százaléka szerint igen!

Az Újház a professzionális ügyfelek mellett a magánvásárlók fele is nyit és egyre több kereskedésben bővíti a bemutatótereit, különösen a hideg- és melegburkolatok, a kertészet, a nyílászárók és a fürdőszobák területén.

Drámai hírekkel szolgált az eseményen Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, egészségügyi szakember is, aki elmondta, hogy az éghajlatváltozás, például a nyáron is tapasztalt, minden korábbinál nagyobb hőség mindenki egészségére hatással van. „Rekord meleg volt idén nyáron, de hidegebb volt, mint a következő nyarakon lesz, így mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy lehetőség szerint korszerű, jól szigetelt lakásban éljen” – mondta Győrfi Pál, aki maga is az Újháztól kért szakmai tanácsokat a lakásuk korszerűsítéséhez.