Még a legszeretőbb kapcsolatokban is vannak olyan élethelyzetek, amelyek próbára tehetik a két fél egységét, ilyen kihívások lehetnek a kommunikációs problémák, érzelmi elhidegülés. A párkapcsolati válság, ha nem foglalkozunk vele, feszültséget okoz a két fél között és a kapcsolat véget érését is eredményezheti. Ezért is fontos, hogy beszéljünk a problémáinkról egymással, és tegyünk azért, hogy megmentsük a kapcsolatunkat.

A párkapcsolati válság kezelhető, ha mind a kettő fél szeretne tenni a kapcsolat újraépítéséért.

Párkapcsolati válság néhány jele:

kommunikációs problémák: csökken a nyílt és őszinte kommunikáció

gyakori veszekedés: a fokozott feszültség miatt visszatérő veszekedések

érzelmi elhidegülés: az intimitás eltűnése, a szeretet érzésének csökkenése, magány érzése

kevesebb együtt töltött minőségi idő: csökken a közös érdeklődés, mindkét fél több időt tölt a saját elfoglaltságaival

hűtlenség vagy annak gyanúja: a hűtlenség megingathatja a két fél közötti bizalma és intimitást

Azért, hogy a kapcsolatunk újra kiegyensúlyozott legyen, mindkét félnek akarnia kell a változást, és lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy újra belobbanjon a kihunyófélben levő szikra.

Összegyűjtöttünk néhány tippet, hogyan lehet újraépíteni a kapcsolatunkat a párunkkal:

Ismerjük meg egymás szeretetnyelvét!

Gary Chapman híres könyve, Az 5 szeretetnyelv - Egymásra hangolva jó kiindulási pont lehet önmagunk és a párunk szeretetnyelvének megismerésében. A könyv végén található teszt kitöltése után közelebb kerülhetünk egymáshoz és lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy olyan módon közelítsünk a párunkhoz, ami számára a szeretetet jelenti. Az öt szeretetnyelv az alábbi: elismerő szavak, minőségi idő, ajándékok, szívességek, testi érintés.

Együtt töltött minőségi idő

Határozzunk meg olyan célokat, amiket közösen szeretnénk elérni, vegyünk részt együtt olyan tevékenységekben, amire mindig is vágytunk, vagy esetleg túlmutatott a komfortzónánkon. Lehet ez egy kalandparkban eltöltött délután, közös főző- vagy festőtanfolyam, vagy egy szabadulószoba, ahol közösen jut át a pár akadályokon és ezáltal is fejlődik a kapcsolat.