Rémisztő termékek érkeztek a magyarok egyik kedvenc áruházláncába

Csütörtöktől érhetők el a magyarországi Pepco-üzletekben a limitált kiadású halloweeni termékek, amelyeket már egy ideje reklámoztak az akciós újságban is. A mostani akciós újság október 10-e és 23-a között érvényes.

A halloweeni termékek fókuszában ezúttal Tim Burton klasszikusai állnak, ugyanis olyan ruhákat lehet kapni a boltokban, amiken A halott menyasszony, illetve a Beetlejuice ihlette írások és minták láthatók.

A limitált kiadású ruhák nemcsak gyerekméretben kaphatók, ugyanúgy van belőlük felnőtteknek való is, de emellett természetesen a klasszikus halloweeni forma is megjelenik, ugyanis lesznek olyan ruhadarabok is, amiken szellem, tökfej vagy fekete macska látható - részletezi a Promotions.hu.

A Pepcóval kapcsolatos legutóbbi hír az volt, hogy a múlt hónapban olyan plüssmacik limitált kiadását kezdték el forgalmazni, amelyek bevételét teljes egészében jótékonysági célokra fordítják, az Ökumenikus Segélyszervezet kapja meg. A Pepco Charity Bears vadonatúj kollekciót az idei év izgalmas sporteseményei inspirálták.

„Sportolj és segíts a legújabb sportos macikkal! Hisszük, hogy együtt szebb jövőt teremthetünk a legkisebbek számára” - írta a kollekcióhoz kapcsolódó posztjában az áruházlánc.

A Pepcónál már megkezdődött a halloween

Fotó: NurPhoto via AFP

A magyarországi üzlethálózatot is birtokló Pepco Group egyébként még a nyár közepén bejelentette: hamarabb megrendelte Kínából a karácsonyi árukészletet, hogy elkerülhessék az esetleges késéseket. Ezt a Vörös-tenger térségében uralkodó veszélyes állapotok tették szükségessé, amelyek miatt több tengeri szállítmányozással foglalkozó társaság elkerüli a világ egyik legveszélyesebb útvonalának számító kereskedelmi útvonalat, ami megzavarja az ellátási láncokat.

Azt pedig még az év elején közölte a Pepco-csoport, hogy teljesen kivonul Ausztriából.

Ahogy az Origo beszámolt róla, az osztrák piac elhagyását azzal magyarázták, hogy nem tudtak az elvárt megtérüléssel működni. A Pepco márka mögött álló, a varsói tőzsdén jegyzett vállalat 2021 szeptemberében lépett be az osztrák piacra.

Magyarországon 250 üzletet működtetnek. A vállalat még tavaly ősszel jelentette be, hogy lassítják az új boltok nyitásának folyamatát, és elsősorban a megtérülés növelésére koncentrálnak.