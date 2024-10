Riasztást adott ki az MVM Next: hamis földgázszámlákkal próbálnak csalni

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. továbbra is azt kéri ügyfeleitől, hogy a kapott számlaértesítőket nézzék meg figyelmesen. Ennek oka, hogy a közlemény szerint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei az utóbbi időben ismét egyre többet tapasztalhatták, hogy a csalók jellemzően nem magyar e-mail címekről online földgázszámla-értesítőket küldenek arra hivatkozva, hogy új földgázszámla készült. Ezeken a megtévesztő, hamis értesítőkön a bankkártyás befizetés linkkel a csalók a saját oldalukra irányítják az ügyfeleket, hogy ott megszerezzék a bankkártyájuk adatait.

"Kérjük ügyfeleinket, hogy a kapott számlaértesítőt nézzék meg figyelmesen, hiszen a megtévesztő, adathalász levelek felismerhetők. A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni szükséges, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak" – írják közleményükben.

Továbbá a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított (pl. ékezet nélküli) mondatok találhatók benne.

A megtévesztő, adathalász levelek felismerhetők, ezzel kapcsolatban az ügyfelek minden szükséges tájékoztatást megtalálnak az erre a célra létrehozott weboldalon: https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat.

Így ellenőrizheti a számlaértesítő valódiságát

A csalók jellemzően nem ismerik, hogy az adott ügyfél mikor szokott számlát kapni, tehát már az gyanakvásra adhat okot, hogy nem a megszokott időszakban érkezik a számlaértesítés.

A legfontosabb támpont az e-számla-értesítőkben található direkt fizetési hivatkozás: az MVM Next által küldött online gázszámla-értesítők feladója minden esetben az

MVM Next online ügyfélszolgálat (ugyfelszolgalat@online.mvmnext.hu).

További hasznos tudnivaló, hogy a gázszámlánál a Befizetem bankkártyával felirat, azaz a befizetéshez vezető hivatkozás felett tartva a kurzort mindig a https://mvmnext.hu/foldgaz... kezdetű link jelenik meg – hívja fel a figyelmet a vállalat.

Az email-ben érkező elektronikus számlákon vagy számlaértesítőkön minden esetben szerepel az MVM Nextnél vezetett szerződéses folyószámla száma, a számla száma, továbbá feltüntetik az átutaláshoz szükséges adatokat is (a bankszámlaszámot, illetve azt a számsort, amelyet a közlemény rovatban szükséges megadni). A számlát az értesítő pdf-mellékleteként küldi az MVM Next - mindenképpen ellenőrizni kell, hogy a kapott száma valódi-e, megfelelők-e azon az adatok és a számlázási időszak.