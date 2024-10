Hidvéghi Balázs: A magyar kormány Európa-párti politikát folytat

Hidvéghi Balázs azt mondta, sokszor éri az a vád Magyarországot, hogy szembemegy Európával és Európa ellenes, pedig Magyarországon szabadabb, nyitottabb és szélesebb az európai ügyeket érintő nyilvánosság, mint sok nyugat-európai országban.

A politikai viták jó része cenzúrázott Brüsszelben, elvárt vélemények és elvárt irány van, ha pedig valaki ebből a keretből kilép, akkor azt megbélyegzik, demokrácia- és Európa-ellenesnek nyilvánítják, valamint próbálják kizárni a vitából

– mondta az államtitkár. Példaként említette a Patrióták Európáért frakciót az Európai Parlamentben, amely – mint mondta - a harmadik legnagyobb tömörülés, sokmillió ember szavazatát jeleníti meg, mégis kizárják őket a nekik jogosan járó pozíciókból pusztán azért, mert Európáról mást gondolnak, mint a brüsszeli fővonal. Ez demokráciaproblémákat vet fel és legitimációs válságot jelez – hívta fel a figyelmet.

A Századvég Riport 2024 a mai Magyarország legfontosabb kihívásai és problémái kapcsán készült adatalapú, tudományos szempontoknak megfelelő, ugyanakkor közérthető elemzéseket tartalmaz

Fotó: Polyák Attila - Origo

Hidvéghi Balázs szerint az Európai Bizottság működése is problémás: a bizottság egy nem választott, bürokratikus intézmény, amelynek az unió működését kell biztosítania, mégis jogköröket próbál elvenni a tagállamoktól, és egyre inkább politikai bizottságként lép fel, sértve a tagállami jogosultságokat.

Hidvéghi Balázs: Az Európai Bizottság működése is problémás

Fotó: Polyák Attila - Origo

A magyarok 65 százaléka szerint rossz irányba mennek a dolgok Európában

A Századvég által készített, az Európai Unió összes tagországára kiterjedő Európa-kutatás eredményeiről elmondta, a magyarok 56 százaléka szerint a tagállamoknak több hatalmat kellene adni Brüsszellel szemben, és az összeurópai eredmény is ezt a véleményt erősíti.

A magyarok 65 százaléka szerint rossz irányba mennek a dolgok Európában, sokan nem bíznak teljes mértékben az EU-ban, ugyanakkor a tagságot masszívan támogatják, csak sok részkérdésben mást szeretnének

– mondta, megjegyezve, hogy ez a magyar kormány kritikájának is az alapja. Magyarország olyan Európát akar, amely közelebb jön az emberekhez és tiszteletben tartja a tagállami hatásköröket – emelte ki.

"A magyarok 93 százaléka úgy nyilatkozott, hogy biztonságban érzi magát"

Fotó: Polyák Attila - Origo

Az orosz-ukrán háborút a felmérés szerint az emberek döntő többsége aggasztónak tartja, az európaiak 69 százaléka nem küldene katonákat Ukrajnába, csak a Baltikum országai és Lengyelország szeretne aktívabb szerepvállalást a konfliktushelyzetben – ismertette az államtitkár. A megkérdezettek 64 százaléka szerint a brüsszeli döntések a hibásak a jelenlegi gazdasági nehézségekért, a magas inflációért és az energetikai bizonytalanságért, és sokan tartanak attól, hogy nem tudják fizetni a számlájukat vagy nem tudják fűteni a lakásukat, ugyanakkor a magyarok 93 százaléka úgy nyilatkozott, hogy biztonságban érzi magát - mondta el Hidvéghi Balázs.

Hozzátette, a migrációt az európaiak 55 százaléka, a legutóbbi migrációs paktumot pedig több mint 60 százaléka elutasítja, és csupán 29 százalék tartja „kívánatosnak” a bevándorlást.

Európa „humanitárius fundamentalizmusba kormányozta magát

A Magyarország és az Európai Unió helyzetéről rendezett kerekasztal-beszélgetésen Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke elmondta, az Európa-projekt is megerősítette, hogy nemcsak a magyaroknak, de az európai embereknek is fontos érték a család, valamint az európaiak kétharmada egyetért azzal is, hogy a népesedési problémákat a családok támogatásával és nem a migrációval kell megoldani.