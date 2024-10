Két bombát is robbantott a radikális iszlám terrorszervezet, 202-en haltak meg

Nem csak az egész országot, hanem az egész világot megrázta a robbantás

Fotó: AFP/Keyza Widiatmika/NurPhoto

Kik álltak a támadás mögött?

A merényletek mögött a Jemaah Islamiyah nevű terrorszervezet állt, amelynek célja egy radikális iszlám állam létrehozása volt Délkelet-Ázsiában. A csoport szoros kapcsolatban állt az al-Káidával, és ideológiai alapjaik közösek voltak: mindkét szervezet ellenségként tekintett a nyugati országokra és azok állampolgáraira. A Bali merényletek időszakában az al-Káida vezetője, Oszama bin Laden nyíltan támogatta a nyugati célpontok elleni terrorakciókat, és a bali támadás egyfajta válasz volt az Egyesült Államok vezette terrorizmus elleni háborúra.

A támadást követően számos gyanúsítottja volt a rendőrségnek, végül elfogtak és bíróság elé állítottak három embert, Imam Samudrat, Amrozi bin Nurhasyimt és Ali Ghufram-ot, akiket később halálra ítéltek és ki is végeztek 2008. november 9-én.

Ali Ghufram volt a támadás fő koordinátora és két öccsét is beszervezte, akiket vallási utasításokkal látott el. A nyomozás során kiderült, hogy a támadók alaposan megtervezték az akciót, és a robbanóanyagokat titokban csempészték be a szigetre. Az is kiderült, hogy a robbantást eredetileg szeptember 11-ére tervezték, azonban a bombák nem készültek el addigra, ezért azt el kellett halasztaniuk.