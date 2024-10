Magyarországra jött a világ egyik legnagyobb online áruháza

Hivatalosan is elindult magyar nyelvű oldalával a lengyel Allegro. A legnagyobb online kiskereskedelmi webáruházat mérete, a rajta áruló kereskedők valamint a vásárlók száma alapján gyakran a régió Amazonjaként emlegetik. Most, hogy az Allegro.hu oldalon hivatalosan elindult a magyarországi felület, a hazánkban már működő webáruházak is új kihívással találhatják szemben magukat.

Az Allegro.hu oldalának nyitóképernyője 2024. okt. 1-jén

Fotó: Allegro.hu / Allegro.hu

Miként arról az Origo beszámolt, a korábbi értesülések alapján szinte biztosra lehetett venni, hogy még idén – racionális belátás alapján az év végi ünnepi vásárlási szezon kezdete előtt – az Allegro elindítja magyar oldalát is. A vállalat egy ideje már jelen van több külföldi országban, a régióban is rendelkeznek több államban is saját weboldallal, így Szlovákiában és Csehországban is.

A portál Lengyelország legnagyobb online kiskereskedője.

Globális viszonylatban még nem mérhető a nagy amerikai és kínai óriásokhoz – a világ legnagyobb online kiskereskedője változatlanul az amerikai alapítású Amazon –, jelentőségét jól mutatja, hogy egy 2023-as összesítés szerint a világ 14. legtöbb látogatót vonzó online kereskedelmi oldala volt.

A vállalat saját közlése szerint a havi látogatások száma közelíti a 200 milliót, és mintegy 20 millióra tehető egy hónapban a vásárlást bonyolítók száma.

A cég a leendő magyar vásárlóknak általános tájékoztatójában több szolgáltatást is ajánl, amellyel ígéretük szerint biztonságosabbá és végső soron gazdaságosabbá tehető a vásárlás. Jelzésük szerint kínálatukban összesen több millió termék érhető el, a portálon több ezer, ellenőrzött, azaz valós árukészlettel rendelkező, megbízható kereskedő kínálja termékeit. Az Allegro emellett – idézzük a vállalat tájékoztatóját – az Allegro Protecten keresztül akár 2 éven át teljes körű támogatást nyújt minden tranzakcióra.

A cég továbbra azt is ajánlja, hogy Allegro Smart! szolgáltatásán keresztül

a vásárlóknak 5.000 forintnál magasabb értékű vásárlás során ingyenes kiszállítás érhető el csomagátvételi pontra illetve csomagautomatákba.

A futárszolgálatos kiszállításnál a megrendelési érték 9.000 forint, emellett a termék visszaküldés a vállalat ígérete szerint ingyenes. Hozzá kell ugyanakkor tenni, hogy mindennek vannak bizonyos feltételei, és csak az ekként megjelölt termékek vásárlására vonatkoznak.