Fontos bejelentést tett Nagy Márton, újabb részletek derültek ki a kormány új gazdasági terveiről

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a világ megváltozott, egy új környezetbe kerültünk, és a kormány egy új gazdaságpolitikával válaszol. Ennek lényege a gazdasági semlegességre épülő 3-6 százalékos növekedés elérése.

Egy három alcélból álló akciótervet hozott létre a kabinet: a lakhatás segítése, a kkv-k méretének megduplázása, és az emberek vásárlóerejének a növelése

- tette hozzá. Szólt arról is, hogy a kkv-k fejlesztése a Demján Sándor-program nevezet viseli. A program melyet meghirdetetet a kormány egy bevonó jellegű, és nemcsak a növekedésre összpontosít, hanem a kkv-k és a családok megerősítésére is - mondta Nagy Márton. A vállalkozók pénzügyi tudatosságát is növelni kell, az uniós pénzek mellett kevésbé vonnak be tőkét a hazai kkv-k. Több hitelre, több tőkére és nagyobb méretre van szüksége a hazai vállalkozásoknak - tette hozzá. A vállalkozások figyelmét a pénzügyi finanszírozás felé kell terelni, és így az állami programokban való részvétel felé.

100 milliárd forinttal szeretnék megerősíteni a kkv-k tőkehelyzetét.

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt., a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési és Pénzügyi Szemléletformálási Alapítvány, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Export-Import Bank Zrt., a START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt., a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. között együttműködési megállapodás jött létre kedden. Az együttműködási megállapodás három évre szól - mondta Nagy Márton. Jelentős eredményeket vár az alapítványtól a miniszter, és bízik benne, hoy a kkv-k méretugrása megvalósul majd.

4400 milliárd forint van kihelyezve

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetője arról beszélt, hogy a Széchenyi-kártya a gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb eszköze volt a mögöttünk hagyott évtizedekben. Több százezer cég kapott segítséget, 4400 milliárd forint van kihelyezve a Széchenyi kártyák révén – tette hozzá. Nagyon erős eszközről és termékről beszélünk. Több évtizede tervezik a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési és Pénzügyi Szemléletformálási Alapítvány létrehozását. Az alapítvány legfontosabb feladata a pénzügyi tudatosság fejlesztése – mondta Parragh.



Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az üzlet a pénz okos felhasználásáról is szól. A vállalkozásfejlesztésbe azokat a dolgokat is beleértik, mint a vállalkozási generációváltás, a női vállalkozások segítése is. A Demján Sándor-program képes lehet arra, hogy lefedje a vállalkozói igényeket.