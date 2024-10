Hatalmas útfejlesztési és autópálya-építési programot jelentett be a kormány

Lázár János a nyáron jelentette be, milyen fejlesztéseket tervez az ÉKM

Fotó: MTI/Soós Lajos

Lázár János építési és közlekedési miniszter mindezeket megelőzően még július elején jelentette be, hogy milyen fejlesztéseket tervez az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

Elkészült a mélyépítés tíz éves programja, benne autópályákkal, gyorsforgalmi utakkal és a közúthálózat felújításával. Hangsúlyozta: az útépítés ma megtérülő befektetés. Az állam jelenleg mintegy 600 milliárdnyi útdíjat szed be, ami meg fog duplázódni 1000-1200 milliárd forintra. Minél több a gyorsforgalmi út, annál többet keres rajta az állam. Magyarország pedig kulcsszerepet játszik a közlekedésben, hiszen a Nyugat-Kelet tengelyen helyezkedik el, ezért érdemes invesztálni az útépítésbe.

De magasépítéseket is beharangozott. Azóta már meg is született a kormányhatározat a Mohácsi Duna-híd felépítéséről, és a kapcsolódó úthálózat kivitelezési feladatai ellátásához szükséges források biztosításáról. Közcélú fejlesztésekről is beszámolt, köztük tornacsarnokokról és kórházfelújításokról.

Arról is beszélt a miniszter, hogy a magyarországi 800 híd jelentős része felújításra szorul, és középületfejlesztések veszik kezdetüket 175 járás központjában.

Nyár végén pedig azt is bejelentette Lázár János, hogy az M100-as kétszer két sávos gyorsforgalmi út kivitelezésére még az idén feltételes közbeszerzési eljárást írnak ki, és ezzel párhuzamosan megkezdik a 10-es számú főutat tehermentesítő elkerülő út, az M10-es út tervezését is.