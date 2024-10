Nagy bejelentést tett a Wizz Air, ennek sokan fognak örülni

A légitársaság teljes, Európát, Közel-Keletet, Észak-Afrikát és Közép-Ázsiát lefedő hálózatában több mint 28 millió ülőhelyet tesz elérhetővé, amely a Wizz Air valaha volt legnagyobb kínálata a téli menetrendi időszakban. A légitársaság több mint 40 új útvonalat indít, megkezdi az üzemelést az új salernói repülőtérről, újra bázisként használja a kisinyovi légikikötőt és olyan desztinációkra repül egyre több városból, mint Kairó (Sphinx), Sarm-es-Sejk, Marrákes és Stuttgart.

A Wizz Air az október végétől március végéig tartó időszakban összesen több mint hatszáz járatot üzemeltet majd.

Az elmúlt nyáron a Wizz Air 200 ezer járaton közel 40 millió utast szállított. A közelmúlt geopolitikai, időjárási és légiforgalmi kihívásainak ellenére a légitársaság járatteljesítési rátája ebben az időszakban 99,3 százalék volt, az egyik legmagasabb az iparágban.

Emellett a Wizz Air több innovatív szolgáltatást is bevezetett: megjelent az All You Can Fly program, még több ügyfél számára vált elérhetővé a WIZZ Multipass bérlet és megújult a Wizz Discount Club Premium kedvezményes csomag is. A Wizz Air alkalmazásában már Apple Pay és Google Pay mobiltárcákkal is lehet fizethetni, a repülőgépek fedélzetén pedig a Revolut bankkártyáit is elfogadják.

Fotó: Wizz Air

Továbbra is a Wizz Air karbonkibocsátási intenzitása a legalacsonyabb az iparágban, hiszen az elmúlt 12 hónapban a járatok átlagos szén-dioxid-kibocsátása egy utaskilométerre vetítve 52,6 gramm volt. A légitársaság emellett az Airbusszal közösen tesztelni kezdi a fenntartható repülőgép-üzemanyaggal (SAF) történő üzemeltetést, élen járva ezzel az Európai Unió RefuelEU rendeletének 2025-től alkalmazandó légiközlekedési szabályainak való megfelelésben.

A Wizz Air a téli menetrendben öt új járatot indít Budapestről, ezekkel együtt már az európai célállomások mellett afrikai, ázsiai és közel-keleti desztinációkat is lefedve

– mondta Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója. Hozzátette: "Budapest népszerűsége folyamatosan, látványosan növekszik, és ennek a sokszínű, kontinenseken átívelő járatkínálatnak köszönhetően a téli időszakban is sok turistára számítunk, amely hozzájárul a turizmus nemzetgazdasági jelentőségének további erősödéséhez. Az pedig külön öröm számunkra, hogy a magyar utazóknak is egyre több kontinens felé nyílik meg az út egy olyan stabil légitársasági partnerünkön keresztül, mint a Wizz Air, amely már 50 millió utast szállított Magyarország és a világ számos pontja között.”