Több tucat utas kapott sokkot a zombivonaton - fotó

A híres japán vonatokat, a 60 éve közlekedő sinkanszeneket a pontosság valamint a tisztaság fogalmainak szinonimájaként emlegetik a világ minden részén. Ezért is kapott nagy figyelmet, amikor egy Tokióból Oszakába tartó szerelvényen elszabadult a pokol: az egyik utaskocsiban mintegy 40-en tartózkodtak, akiknek ezúttal nem a békés, nyugodt utazás jutott, hanem a félelem, amikor a kocsiban tartózkodó, zombinak maszkírozott színészek rémisztgetni kezdték őket.

Az október 19-i különleges vonatutat a közelgő halloweenre gondolva rendezte meg a vasúttársaság, azaz az ötlet is Central Japan Railway Company nevű céghez köthető. A vállalat maga szerződtette a zombikat játszó színészeket, valamint táncosokat és humoristákat is, akik az út alatt szórakoztatták az utasokat néhány megrendezett, "feszültebb" pillanat után, amit a "zombik" okoztak.

Az AFP felvételén az élőhalottak, amint ellepik az utaskocsit:

A "zombivonat" ihletője egy 2016-os dél-korai film volt, a Vonat Busanba, melynek tematikáját másolták a japánok. A filmben egy gyorsvonaton szörnyeteggé válnak az utasok egy titokzatos fertőzés következtében, és rátámadnak a békésen közlekedőkre.

A japán vasúttársaság azt mondta: ez volt az első alkalom a világon, "amikor egy kísértetkastély egy sinkanszenre költözött." A Japan Today beszámolója szerint a különös attrakció óriási sikert aratott az utasok körében,

a nyilatkozók szerint megérte a jegy árát, ami akár 50 ezer jen (kb. 120 ezer forint) is lehetett erre az alkalomra.

Arra ugyanakkor a szervezők és a zombikat játszó, egy társulathoz tartozó színészek is ügyeltek, hogy a sinkanszenek hírnevét ne tegyék tönkre a performansszal. Így például kerülték azt, hogy az utasokra vagy a vonat berendezéseire művér kerüljön, mivel a vonatok szinte laboratóriumi tisztaságukról is híresek.

Bár ennyire merész és a golyóvonatok imázsától elütő attrakciót még nem rendeztek azokon, a vasúttársaság már korábban is bérbe adta a vonatokat különböző célokra. Különösen a koronavírus-világjárvány után volt jelentősége annak, hogy a jórészt szellemvonatokként közlekedő sinkanszenek újra kihasználtak legyenek. Szusi étterem, bár is üzemelt azokon egy-egy bérleti szerződés keretében, sőt, egyszer még egy birkózómérkőzést is rendeztek azon, ahogy magánpartikra, összejövetelekre is bérbe lehetett azokat venni.

Cikkünk kiemelt képén egy japán golyóvonat elhagyja Tokiót / forrás: Getty Images/c827