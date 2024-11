2025: fantasztikus évet vár Orbán Viktor

Fotó: Science Photo Library

A kormány a nők családban betöltött szerepének elismerésére 2025-ben is biztosítja a negyven év jogosultsági idővel rendelkező nőknek a korhatár előtti öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségét. A központi költségvetés erre jövőre közel 490,6 milliárd forintot biztosít. Azokat az idős embereket is támogatja a kormány, akik nyugdíjasként továbbra is aktív szereplői kívánnak maradni a munkaerőpiacnak. Részükre 2025-ben is fennmarad a nyugdíjas munkavállalók jövedelmének szociális hozzájárulási adó- és járulékmentessége.

Soha nem látott segítség a Demján Sándor-program

Az akcióterv harmadik pillére a magyar gazdaság gerincét képező kis- és közepes cégek megerősítését célozza. Ezért jött létre a Demján Sándor-program, mellyel megduplázható a hazai vállalkozások mérete. Az intézkedések között szerepelnek

a tőkefinanszírozási,

az export növelését célzó hitelkonstrukciók,

valamint vissza nem térítendő beruházási

és digitalizáció ösztönzési támogatások.

A jövő évi költségvetési törvénytervezet kiemeli az „1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási programot, valamint a Széchenyi-kártya-program beruházási típusú hiteltermékeit, mely esetében a fizetendő éves kamat 3,5 százalékra csökkent.

A jövő évi költségvetés törvénytervezete szerint az Új gazdaságpolitikai akcióterv huszonegy intézkedése összességében hozzájárul ahhoz, hogy a magyar GDP bővülése az Európai Unió átlagos növekedését meghaladva az élmezőnybe tartozzon.

Orbán Viktor nagy magyar–amerikai megállapodásra készül

A minap úgy fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter, hogy ha a nem Donald Trump nyeri az amerikai elnökválasztást, akkor a jövő évi magyar költségvetésben nem lenne elegendő a bruttó hazai termék két százalékát honvédelmi kiadásokra fordítani. Akkor több pénzt kellene erre a területre előirányozni, azaz: máshonnan kellene forrásokat elvonni. Orbán Viktor erre úgy világított rá, hogy így „békeköltségvetést” nyújthatott be a kormány. Azaz kevesebbet kell költeni háborús kiadásokra, sokkal több jut az emberek mindennapi gyarapodásának elősegítésére. Így például az oktatás 3786 milliárd forintból gazdálkodhat jövőre, ez 2400 milliárddal magasabb, mint a 2010-es érték. Az egészségügyre fordított kiadások pedig 2025-ben 3712 milliárdot tesznek ki, ez már 330 milliárddal magasabb, mint az idei előirányzat.