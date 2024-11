Meglepően jó eredményeket közölt a Magyarországon is népszerű Primark üzletlánc a legutóbbi pénzügyi évére vonatkozóan. Ahhoz képest, hogy a covid-világjárvány után kishíján csődbe ment, a cég most jelentősen megugró nyereségről számolt be.

Az Associated British Foods (AB Foods) éves nyeresége megugrott, közölte, hogy leányvállalata, a Primark ruházati lánc lendülete várhatóan folytatódik ebben a pénzügyi évben. Az adózás előtti nyereség 43 százalékkal, 1,9 milliárd fontra nőtt a szeptember 14-ig tartó pénzügyi évben. Az emelkedés hátterében a Primark nyereségének erőteljes helyreállása van, pedig a világjárvány idején majdnem csődbe ment, ám azóta sikeresen talpra állt. A ruházati lánc – amely a csoport nyereségének mintegy kétharmadát termeli – az idei pénzügyi évben várhatóan egy számjegyű százalékos forgalomnövekedést ér el – ismertette a Világgazdaság a Bloomberg nyomán. A megfizethető árú ruházati lánc eladásai tavaly 6 százalékkal nőttek. Az AB Foods szerint a Primark nagyon biztatóan kezdte az őszi és téli termékkínálat értékesítését. A lánc haszonkulcsa – amely a 2023-as 8,2-ről tavaly 11,7 százalékra emelkedett – várhatóan idén nagyjából változatlan marad. Kígyózó sorok állnak az első magyarországi Primark üzlet előtt a nyitás napján

Fotó: Zsolnai Péter / Blikk Idén május végén hatalmas érdeklődés közepette az Arena Mallban megnyílt az első magyarországi Primark-üzlet. A nyitás előtt már javában sorban állnak a vásárlók a bolt előtt, ahol egy hosszú kordont húztak ki, amelyet szinte végig az első emeleten ki kellett feszíteni. Ahogy az Origo megírta több mint 3100 négyzetméternyi területet foglal magában, és 8 millió euróból (több mint 3 milliárd forint) valósult meg, a magyarországi beruházással 180 munkahelyet hoztak létre. A Primark rendkívül népszerű üzletlánc, olyannyira, hogy korábban rengeteg magyar Bécsig is hajlandó kiutazni, hogy vásárolhasson náluk. A régióban szinte már csak Magyarországon nem volt boltja az üzletláncnak. Idén már öt éve, hogy a Primark piacra lépett a kelet-közép-európai régióban, és 2019 júniusában megnyitotta első üzletét a szlovéniai Ljubljanában. A divatlánc jelenleg öt piacon 12 üzletet működtet: Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Szlovákiában. A budapesti nyitás mellett a Primark folytatja terjeszkedési terveit a közép- és kelet-európai térségben: a romániai Temesváron, a csehországi Prágában és a lengyelországi Bydgoszczban nyit üzleteket.

