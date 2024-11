Ezt mindenkinek tudnia kell, aki az Auchanban készül vásárolni

Idén keddre esik december 24-e, amikor is az Auchan délelőtt nyitva tartja áruházait és a lakosság rendelkezésére áll - írja a cég közleménye.

Kereskedőként ugyanis azt tartják a legfontosabbnak, hogy az ünnep előtti órákban is adják meg a vásárlóknak azt a lehetőséget, hogy beszerezhessék, ami még hiányzik karácsonyra, illetve gondolnak azokra is, akiknek csak az utolsó pillanatban lesz idejük pár nélkülözhetetlen dolgot megvenni az ünnepekre.

A tapasztalat azt mutatja – hogy ha nem is tömegesen – de pont ilyenkor adódhatnak apróbb kellemetlenségek is: egy összetört dísz, egy lemerült elem, ami kell az égősorhoz, egy hiányzó alapanyag a menühöz. Ezeket még délelőtt gyorsan pótolni lehet az Auchanokból, hogy az ünnep tökéletes legyen.

Más oka is van azonban a délelőtti nyitvatartásnak: az üzletlánc annak a fogyasztói igénynek is eleget tesz, hogy a vásárlók egy része az olyan friss termékekből, mint a kenyér vagy a kalács, reggeli sütésűt szeretne venni a többnapos ünnepre. Az Auchan saját pékségei ezért 24-én reggel is sütnek, és a többi részlegre, például a zöldség-gyümölcs osztályra is új áru érkezik.

Fotó: Photononstop/Alain Le Bot

A vállalat amellett, hogy a lakosság érdekeit nézi, természetesen a munkatársaiét is maximálisan figyelembe veszi. A jogszabályban rögzített 14 óra helyett csak délig lesznek nyitva az áruházak, hogy a december 24-én dolgozó munkatársak is időben hazaérjenek szeretteikhez.

Az Auchan áruházak tehát december 24-én a szokásos keddi rend szerint, áruháztól függően reggel 6-kor vagy 7-kor nyitnak, és egységesen délig szolgálják ki a vásárlókat, hogy este mindenki gondtalanul ünnepelhessen.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Rossmann Magyarország az idén sem nyit ki december 24-én. A vásárlói igényeket kielégítendő, december 23-án országszerte meghosszabbított nyitvatartással készülnek 250-nél is több hazai üzletükben.

Miként megírtuk, a Lidl Magyarország boltjai sem nyitnak ki december 24-én. Döntésüket azzal indokolták, ezzel szeretnék elősegíteni, hogy munkatársaik is készülhessenek az ünnepre, és hogy meghitt legyen számukra a szenteste.