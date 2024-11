Az ÖKO támogatási program új lehetőséget nyit a fenntartható mezőgazdaság felé

Mint arról már sokan értesültek, megjelent a következő öt évre szóló Ökológiai Gazdálkodás Támogatása (ÖKO) pályázati felhívás, amely jelentős anyagi ösztönzőt biztosít a meglévő ökogazdálkodók mellett mindazoknak, akik hagyományos művelés alatt álló földjeiket ökológiai gazdálkodásra kívánják átállítani. A teljes támogatási keretösszeg 64 milliárd forint, mely 2025. január 1-je és 2029. december 31-e közt biztosít területalapú forrásokat a gazdák számára. A támogatási igényeket 2024. november 25. és december 23. között lehet benyújtani.

Fotó: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Az ÖKO program elindulása nemcsak a jelenlegi ökológiai gazdálkodók számára kedvező fejlemény, hanem új termelők számára is kiváló lehetőséget kínál az átállásra. Márpedig ezt a folyamatot nemcsak a magyar Kormány és az Európai Unió szorgalmazza, hanem minden tényezőt figyelembe véve egyébként is ez tűnik hosszú távon az egyetlen fenntartható gazdálkodási formának. Dr. Roszík Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „az ökológiai gazdálkodás célja egy vegyszermentes, fenntartható termelési rendszer kialakítása, amely javítja a talajminőséget és védi a környezet egészét, ráadásul egészségesebb élelmiszereket is eredményez.”

Miért érdemes már most megkötni a tanúsítási szerződést?

Az ÖKO felhívás előírásainak megfelelően a támogatásra pályázóknak a támogatási ciklus minden napján rendelkezniük kell hazai akkreditációval rendelkező tanúsító szervezettel kötött, legkésőbb 2025. január 1-jén hatályba lépő szerződéssel. A kedvezményezetteknek ezenkívül az átállás első évét követő évtől a tanúsító szervezet által kiállított, érvényes minősítő tanúsítványra is szükségük van. „

Aki tehát úgy döntött, hogy az ÖKO pályázat kedvező lehetőségeit kihasználná, minél előbb jelentkezzen be a tanúsítási rendszerbe. Az időben megkötött tanúsítási szerződés nemcsak a program feltételeinek való megfelelést biztosítja, hanem lehetővé teszi a gazdák számára, hogy gördülékenyen elindulhassanak az ökológiai gazdálkodás útján

– hangsúlyozza Dr. Roszík Péter.