Bajba kerülhetünk, ha úgy véljük, mindent tudunk a kibertér fenyegetései elleni védekezésről

Az informatikai biztonság fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni: a magánszemélyeknek, vállalatoknak, valamint az intézményeknek is egyaránt el kell fogadniuk, hogy értékeink a fizikai térből egyre inkább a digitális térbe költöznek át, ezeket pedig saját érdekünkben is védenünk kell. Varga Gábor, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) szabályozási szakértője, kiberbiztonsággal és mesterséges intelligenciával foglalkozó specialistája adott interjút az Origónak.

A digitalizáció sokkal fontosabb lett, mint akár öt vagy tíz évvel ezelőtt. A gazdasági életben és a magánéletünkben is mindenütt jelen van a digitalizáció, vagyis egyáltalán nem korlátozódik az informatikát szakmai professzióként művelő cégekre.

Origo: Az adatok szerint tavaly 23 milliárd forintnyi elektronikus pénzforgalmi visszaélést követtek el Magyarországon, az idei első negyedévben pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium júliusi közlése szerint 9 milliárd forintnál járt az összeg. Ez csak egy statisztika kiberbiztonság területéről. Mi történik most az országban, a digitális világunkban?

Varga Gábor: A statisztikák különösen érdekesek ebből a szempontból. Van olyan friss statisztika, ami azt mutatja, hogy az említett pénzügyi vonatkozásban javulás tapasztalható az elmúlt egy-két negyedéven. Ugyanakkor az éves, évtizedes trendeket tekintve egyértelmű, hogy sajnos romlik a helyzet. Ez ugyanakkor valahol természetes is, hiszen a támadók oda mennek, ahol az értékeink vannak. Az értékeink pedig egyre inkább a digitális világba költöznek át. Mindazok az értékeink, amelyek mondjuk tíz-húsz évvel ezelőtt még fizikai entitásokban jelentek meg, egyre nagyobb arányban költöznek át a digitális térbe. Az egyik kifejező példa erre a személyes adataink problémája: már évtizedekkel ezelőtt, amikor még nem digitális eszközökben tartottuk azokat, akkor is nagyon csúnyán vissza lehetett élni azokkal. Nem meglepő, hogy most a digitális tér vonzza a rosszakaratúakat, hiszen ott érhetők el az adataink.

A trendek egyértelműen azt mutatják, hogy egyre több veszteség éri a gazdaságot és a magánembereket is a kibertérben megvalósuló támadásoktól.