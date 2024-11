Bejelentést tett a Lidl Magyarország a karácsonyról

Felelős vállalatként fontosnak tartjuk, hogy a szeretet ünnepét mind a közel tízezer munkavállalónk békességben, szeretteik körében tölthesse, ezért idén is úgy határoztunk, hogy december 24-re pihenőnapot biztosítunk számukra, ami azt is jelenti, hogy mind a 210 áruházunk zárva lesz december 24–26. között. Ugyanakkor természetesen szem előtt tartottuk vásárlóink érdekeit is, őket december 23-án meghosszabbított nyitvatartással, este 22:00-ig várjuk országszerte.