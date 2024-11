Ez volt a Gorenje-turizmus, amikor a magyar vásárlók megrohamozták Ausztriát

Az egyik fontos tényező az volt, amikor 1987 novemberében a Grósz-kormány úgy döntött, hogy állampolgári joggá teszi a külföldi utazást. Az Elnöki Tanács akkor született törvényerejű rendelete szerint 1988. január 1-jétől a Magyar Népköztársaság útlevele immár a világ összes országába többszöri beutazásra jogosított. Ezeknek a külön engedélyezési eljárás nélkül használható úti okmányoknak, az úgynevezett világútleveleknek a kiállítása hatalmas érdeklődés közepette kezdődött meg. Az év első öt munkanapján már több mint 24 ezer kérelmet adtak be, 1988 közepéig pedig már másfél milliónál is többet bocsátottak ki belőlük.

Szintén az ausztriai bevásárlóturizmus megindulását segítette elő, hogy még a világútlevél megjelenését megelőzően 10 ezer forintra emelték a vámmentesen behozható áruk értékét. Egyidejűleg lehetővé vált, hogy a 10 ezer forintok összevonásával egy-egy család vámmentesen vagy csekély vám megfizetésével hozhasson be nagyobb értékű műszaki cikkeket. Sokan emiatt készíttették el idős, szinte mozgásképtelen szüleik útlevelét is, hogy a hátsó ülésre betuszkolt nagymamával-nagypapával együtt azok valutakeretét is magukkal vihessék. A kényszerűségből utaztatott, sokszor súlyos beteg nagyszülők ilyen utazásaiból ugyanakkor komoly tragédiák is származtak.