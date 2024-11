Csendben átnevezték az egyik legnépszerűbb budapesti bevásárlóközpontot

Karácsonyi vásárt és november 29-re Black Friday napi akciót egyaránt hirdetett a World Mall, Budapest egyik jelentős, népszerű üzletközpontja. A bevásárlóközpont honlapjának tartalma és megjelenítése már tükrözi azt a névváltoztatást, még szeptemberben történt a létesítmény életében, és a karácsonyi bevásárlási időszak közeledtével egyre hangsúlyosabban jelenik meg közösségi média oldalukon folyó kommunikációjukban.

A World Mall bevásárlóközpont korábbi neve ugyanis Asia Center volt, 2003. március 7-én történt megnyitása óta egészen idén szeptemberig ezen a névben ismerték a vásárlók.

A Rákospalotán épült bevásárlóközpont idén ősszel jelentette be névváltoztatását, erről közösségi felületükön a következő bejegyzést jelentetették meg:

A bejegyzés szövege szerint 21 év után új fejezet nyílt a bevásárlóközpont életében. Így fogalmaztak: "Az új nevünk a jövőnket is tükrözi: World Mall - a világ ezer arca, amely rengeteg meglepetést tartogat számotokra! A helyszín változatlan: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169."

A bejegyzéshez még jelenleg is érkeznek hozzászólások, kérdések, ezek egyikére válaszul a World Mall jelezte, hogy a bevásárlóközpont kiskereskedelmi funkciója mellett több eseményt és programot rendeznek majd a jövőben, miközben bővítik üzleteik és szolgáltatásaik kínálatát.

Az egykori Asia Center – most már World Mall – bevásárlóközpont kapcsán sok budapesti szerint az volt a kényelmetlen, hogy bár a helyben lakóknak közel van, a főváros más részeiről viszonylag hosszú időt igényel az odajutás. Ezért a vásárlók egy része csak ritkán látogatott oda, bár azokon az alkalmakon sokan nagy bevásárlást tartottak, azaz megpróbáltak mindent egyszerre beszerezni a bevásárlóközpont üzleteiben.

Ugyanakkor a plaza tájékoztatása szerint az üzletközpont tömegközlekedéssel, illetve személygépkocsival is könnyen elérhető a főváros minden pontjáról. Az autósok pedig biztosak lehetnek abban, hogy találnak parkolóhelyet, ugyanis a felszíni parkoló és a mélygarázs közel 2200 autó befogadására alkalmas. Emellett saját, ingyenes buszjáratot is üzemeltetnek, amely a XV. kerületben több ponton is összeköti a létesítményt a fővárosi tömegközlekedéssel. A járat pontos menetrendje a buszmegállóban kihelyezett táblákon található – írják.