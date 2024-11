Még mindig sokan mennek biztosítás nélkül nyaralni

Egy Írországban készült egy 1.000 fő részvételével készült felmérés, ami alapján kimutattak néhány meglepő adatot.

A biztosítás nélkül nyaralni indulók 36%-a egyszerűn csak elfelejtett biztosítást kötni, míg 59%-uk szándékosan nem kötött biztosítást.

Azok, akik biztosítást kötöttek, az alábbiak miatt hozták meg a döntésüket: 29% a váratlan betegségek miatt aggódott, míg 26% balesetekre készült fel, 18% pedig a csomagját biztosította be, míg 15% az utazását biztosította be.

A felmérésben azok, akik korábban nem kötöttek biztosítást, belátták, hogy érdemes lenne mégis megkötniük, végül 86%-uk jelezte, hogy a jövőben másként cselekedne.



Összegyűjtötték a leggyakrabban vállalt kockázatokat:

Egzotikus konyha megkóstolása Különböző ételek keverése, amit máskor nem tennének Ébresztőóra beállításának elfelejtése (és így a járatok lekésése) Ismeretlen helyen kirándulás Értéktárgyak őrizetlenül hagyása a szálláshelyeken Extrém sportok és vízi sportok kipróbálása Mezítláb sétálás Éjszakai úszás a tengerben A szállás elhagyása nem feltöltött telefonnal A szállás elhagyása offline térképek nélkül

Korábban már írtunk arról, hogy az utazás előtti készülődés rendszerint tele van pozitív várakozással, hiszen ilyenkor mindenki az új élményekre koncentrál, és nem a kórházi ellátását szervezi előre. Ugyanakkor bárhol adódhatnak váratlan helyzetek, amelyeket egy ismeretlen környezetben és rendszerben kell kezelni – sokszor magas költségekkel, mivel a hazai biztosítások nem fedezik a külföldi kiadásokat. Ekkor nyújt értékes segítséget az utasbiztosítás.

Illetve arról is beszámoltunk, hogy milyen esetekben lehet még biztosítást kötni, ilyen például az emberrablás és váltságdíj-biztosítások, ami már Magyarországon is elérhető. Ezek a biztosítások megtérítik a szakértői tanácsadók, a túsztárgyalók vagy akár a fogvatartott orvosi, pszichológiai ellátásának díját is, de akár egy esetleges katonai beavatkozás költségeit is. Az emberrablás és váltságdíj elleni biztosítást leggyakrabban üzletemberek, multinacionális vállalatok vezetői választják, de diplomaták és hírességek körében is népszerű. Különösen ajánlott azok számára, akik politikailag instabil országokba utaznak, vagy olyan régióban élnek és dolgoznak, ahol az emberrablás kockázata magas a szervezett bűnözés és a terrorizmus miatt.