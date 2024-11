Medvejelmezt húztak, abban játszották el, hogy tönkreteszik a luxusautójukat, hogy pénzhez jussanak

Egy kaliforniai városban szokatlan kárigényt jelentettek be autótulajdonosok. Azt állították, hogy egy medve mászott be az autójukba, és az rongálta meg mind belülről és kívülről is. Bemutattak egy kamerafelvételt is, amin látszik a medvetámadás. Vagyis inkább egy medve szerű lény furcsa mozgása.

2024 januás 28-án egészen szokatlan bejelentést tettek a biztosítótársaságoknál a kaliforniai Lake Arrowheadben. A bejelentők azt állították, hogy egy medve mászott be a Rolls Royce Ghost autójukba és azt súlyosan megrongálta, amíg az első és hátsó ülések között mozgott. Az igazuk bizonyítására még videófelvételeket is bemutattak a medvetámadásról. További két medvetámadásos bejelentést is tettek két másik jármű esetében, mindkét autó szintén elkéepsztően drága, két Mercedesről volt szó.

A videofelvételeket a többi biztosítótársaság rendelkezésére bocsátották. Miután azonban a kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Minisztérium biológusa megnézte a képeket, arra a következtetésre jutottak, hogy egy medvének öltözött emberről van szó. A rendőrség házkutatási parancsot adott ki, és az egyik gyanúsított lakásában megtalálták a medvejelmezt.

A 26 éves Ruben Tamrazian-t, a 39 éves Ararat Chirkinian-t, a 32 éves Vahe Muradkhanyan-t valamint a 39 éves Alfiya Zuckerman-t vádolnak biztosítási csalással vádolják, mivel összesen közel 54 millió forintot csaltak ki a biztosítótársaságoktól.

Korábban már írtunk egy gyűjteményt biztosítási csalásokról, hiszen az emberek egészen kreatívak tudnak lenni, ha törvénytelenül akarnak pénzt kihúzni a biztosítókból.

