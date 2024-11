Black November lett a Black Friday-ből, de ami bosszantó benne, nem változott

Nagyjából egy évtizede honosodott meg Magyarországon is a Black Friday, mely mostanra sok kereskedőnél egész novemberre kiterjedő árcsökkentési időszakká vált. Mutatjuk, mire figyeljen, ha ön is ebben, azaz a Black November időszakában csapna le alkalmi ajánlatokra, illetve szerezné be a karácsonyi ajándékokat.

Vágólapra másolva!

A Black Friday – bár eredetét nem a kiskereskedelmi leárazásokban kell keresni – a vásárlási láz szinonimájává, egyben a decemberi ünnepi szezon nyitányává vált. Az Egyesült Államok után a Black Friday később a világ számos más pontján, így Magyarországon is elterjedt. Idén nagyjából egy évtizede, hogy nálunk is készülnek rá a boltok, a fogyasztók egy része pedig feszülten várja. Ám mostanra megszokottá vált, hogy a fizikai és az online üzletek sem csak egyetlen napon "akcióznak", hanem több héten – így jutunk el a Black Novemberig. Számos cég Black Friday helyett Black Novembert tart

Fotó: Forrás: MTI/EPA/Martin Divisek Viszlát Black Friday, üdvözlet, Black November? A Black Friday kapcsán fontos különbség az amerikai gyakorlathoz képest, hogy míg az Egyesült Államokban és néhány más országban továbbra is komoly akciókat hirdetnek, ám csak egyetlen napra, addig például Magyarországon fokozatosan veszít jelentőségéből a Black Friday. Egy 2023-as felmérés szerint a magyarok 53 százalékban veszítették el érdeklődésüket a novemberi vásárlási nap iránt három év alatt, ami jóval magasabb az európai 43 százalékos átlagnál. Az érdeklődés csökkenésének több oka van, itt most kettőt emelünk ki azokból: A Black Friday-t tartó kereskedők közül többen most már legalább néhány napra, sőt, sokan egész hónapra kiterjesztik leárazásaikat. Így sok esetben inkább Black November-ről érdemes beszélni, vagyis a karácsonyi szezon kiskereskedelmi nyitányát már nem egyetlen nap, hanem lényegében egy egész hónap jelenti.

Mivel a leárazások szétterülnek egész hónapra, ezért a vásárlók benyomása az – melyet részben az adatok is alátámasztanak –, hogy igazán kiemelkedő leárazásokkal nem találkoznak. Azok mértéke gyakran csak akkora (egyes adatok alapján átlagosan 20-30 százalék a hazai kiskereskedelemben), melyek a Black Friday-t és a Black November-t megelőzően amúgy is felbukkannak az év többi szakaszában a boltokban, illetve a webáruházakban. A magyar fogyasztók körében a Black Friday iránti érdeklődés csökkenését több kutatás mérte, de nem minden elemzés igazolja ezt. A Reacty Digital idei felmérése szerint a 18-79 éves lakosság 94 százaléka hallott róla, és sokan idén is vásárlást terveznek az akciós napon illetve időszakban. Egyes kereskedők célzottan kommunikálják is, hogy akcióik nem korlátozódnak egyetlen napra. Tavaly például a MediaMarkt és az Alza.hu is Black Novembert tartott, míg a magyar hátterű, az elektronikai termékek piacán jelentős szereplőnek számító Euronics Black Week néven tartott a Black Friday napját megelőzően leárazási hetet.

Míg az Egyesült Államokban továbbra is jelentősége van a Black Friday akcióinak, máshol Black November jellemzi a kiskereskedelmet ebben az időszakban, az akciózás több héten át tart

Fotó: Shutterstock Ilyen lesz idén a Black Friday időszaka Az imént jelzettek mellett természetesen más okok is közrejátszanak abban, hogy a Black Friday-t ha le nem is váltja, de felzárkózik mellé a heteket felölelő Black November, aminek jelentősége legalább akkora lesz, mint az eredetileg egyetlen vásárlási napé. Például a Black Friday vonzereje Magyarországon egy friss kutatás szerint azért is gyengül, mert a vásárlók egyre tudatosabbá válnak. Az ilyenkor vásárlást tervezők 60 százaléka olyan termékek beszerzésében gondolkozik, amelyeket amúgy is megvenne, míg kifejezetten a karácsonyi ajándékokat keresők 42 százalékot tesznek ki. De a Black Friday és a Black November egyfajta ellentételezéseként egyre többször lehet találkozni a "Ne vásárolj semmit!"-nap nevű kezdeményezésekkel is. S bizony vannak, akik azért maradnak tudatosan távol a Black November és a Black Friday vásárlási lázától, mert évekkel korábban – s ez az időbeni elkülönítés itt hangsúlyos lesz – kereskedői trükközés áldozataivá váltak. A Reacty kutatása szerint ugyanakkor még a korábbi csalódás sem veszi el véglegesen a vásárlók kedvét: a tavalyi vásárlási időszakban a vásárlók 24 százalékát érte valamilyen formában csalódás, főként abból adódóan, hogy átverésnek éreztek egy akciót, mivel később vagy máshol hasonló árakat láttak ugyanahhoz a termékhez, szolgáltatáshoz. Ennek ellenére a csalódók kétharmada idén is tervez akciósan vásárolni. A pozitív tapasztalattal rendelkezők közül pedig tízből kilencen gondolkodnak ebben. Ezer milliárdot hozhat Black November A Black Friday jelentőségének csökkenése ellenére november erős hónap lesz idén is a kereskedelemben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a hazai kiskereskedelem az élénkülés látványos jeleit mutatta szeptemberben, ami jó előjel a karácsonyi időszakot megelőző vásárlási szezonra, Black November heteire.

Tavaly novemberben az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1602 milliárd forintot ért el, a várakozás pedig idén is megalapozott lehet a várható forgalommal kapcsolatban. A Black November időszaka sokak számára nem vonzó, részben azért, mert úgy érzik, korábban Black Friday idején átverték őket

Fotó: Unsplash / CardMapr.nl A Black Friday, illetve a Black November időszakát jellemző leárazásokhoz kapcsolódóan az előzetes kutatási adatok alapján idén 160 milliárd forintot hagyunk ezekben a hetekben a fizikai és a virtuális üzletek pénztárainál. A Revolut és a Dynata kutatási adatai arra mutatnak rá, hogy a magyarok idén visszafogottabban vásárolnak a korábbi évekhez képest. Ennek ellenére az ajánlatok és kedvezmények továbbra is vonzóak: a válaszadók 75 százaléka tervezi, hogy vásárol, ha jó ajánlatokat talál. Ugyanakkor több kutatás eredménye szerint is 100 ezer forint lesz az átlagos idei költési érték a vásárlást tervezők körében. Vannak ugyanakkor, akik – mint imént utaltunk rá – korábbi évek tapasztalatai alapján átverve érzik magukat, mert a korábbi vásárlási lázban, Black November idején áldozataivá váltak némely kereskedő etikátlan, de legalábbis vitatható lépésének a leárazások időszakában. Sokan csak azért voltak csalódottak, mert a kereskedő által egy adott termékre meghirdetett, vitathatatlanul kedvező akciós ár csak a készlet erejéig volt érvényes, az pedig sokszor percek alatt elfogyott. Ám a legtöbb kereskedői visszaélés azonban ahhoz kapcsolódott, amikor egy termék ára a Black November vagy Black Friday előtt váratlanul a többszörösére emelkedett, hogy az akció napján vagy időszakában "varázslatos" módon látványos, 70-80 százalékos kedvezményt hirdető akciós cédula jelenjen meg rajta. De ismertté vált olyan kereskedelmi praktika is, melyben valós raktárkészlet nem volt az akciós ár mögött, a "csalitermék" helyett a webáruház viszont készségesen ajánlott egy hasonló terméket, annak reményében, hogy a vásárló hirtelen impulzustól vezérelve "elgyengül", és megelégszik azzal is.

Azt, hogy egy kereskedő mely termékeit és milyen mértékben, illetve mennyi ideig tudja leárazni, nagyon sok minden befolyásolja, erre "ökölszabály" nincs. Az sem meglepő, hogy a novemberi leárazási időszakban, a Black November időszakában egy kereskedő több leárazási hullámot indít, melyek a Black Friday napján – ez idén november 29-e – csúcsosodnak ki. A Black Friday és a Black November a leárazások időszaka (illusztráció)

Fotó: Unsplash / Artem Beliaikin Még ha vásárlóként nem is követjük a termékek árváltozását, a fel- és leárazási kereskedői trükknek 2022 májusától véget vetett egy új, EU-s rendelkezés magyarországi bevezetése. Ennek értelmében a kereskedőnek az árcsökkentés bejelentésekor, a mérték megadása mellett, kötelező forintban közölnie a termék eredeti (korábbi) árát. Ez az ár ugyanakkor csak az akció indulása előtti 30 napos időszak legalacsonyabb ára lehet. Ez a rendelkezés elejét veszi annak a sokat kárhoztatott gyakorlatnak, miszerint a kereskedő az akció indulása előtt megemeli az árat, majd lecsökkenti, megtévesztve a vásárlót. Ha az akciós terméknek nincs 30 napos múltja a kereskedőnél, akkor az akciózás előtti 15 napon érvényes legalacsonyabb árat kell feltüntetni. Ezekre figyeljen a Black November időszakában A körültekintés, az akciós termék ártörténetének ellenőrzése, az óvatosság a Black November időszakában is fontos, sőt, talán fontosabb is, hiszen a karácsonyi készülődésben, a vásárlási lázban az ügyeskedők és a csalók könnyebben kihasználhatják figyelmetlenségünket, jóhiszeműségünket, különösen online felületeken. Ezért például a NAV arra kéri a lakosságot, hogy csak megbízható, ismert online áruházakból rendeljenek terméket. A túlságosan alacsony áron világmárkákat kínáló weboldalak nagy valószínűséggel hamis termékeket értékesítenek. Akár csak Black Friday napján, akár a megelőző hetekben, Black November időszakában vásárolunk, körültekintéssel sokat tehetünk azért, hogy se csalók, se kereskedők ne verhessenek át

Fotó: Shutterstock A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) pedig azt ajánlja Black Friday-re és Black Novemberre, hogy ha szórólapról, akciós újságból vagy az áruház internetes honlapjáról tájékozódunk, győződjünk meg az alábbiakról: milyen időtartamban érhető el a választott termékre vonatkozó kedvezményes ár, vagy mikor és milyen ajándék kapható;

az akciót meghirdető vállalkozás a készlet erejéig hirdette-e a termék elérhetőségét, vagy esetlegesen a feltüntetett korlátozott darabszámban vásárolható meg a termék;

az áruházlánc mely kereskedelmi egységei, boltjai, áruházai vesznek részt az akcióban;

ajándékakció esetén meddig kaphatóak az ajándékra jogosító pontok, kuponok, stb. illetve beválthatóak-e még arra az ajándékra, amit szeretne megszerezni;

milyen más forrásokból lehet tájékozódni az akció részleteiről. A fogyasztói panaszt érdemes elsődlegesen a helyszínen, az áruházlánc ügyfélszolgálatán, illetve alkalmazottjai felé jelezni. Írásban ehhez a minden üzletben kötelezően megtalálható „Vásárlók Könyvét” lehet használni. Ha az áruház 30 napon belül nem válaszol, illetve a vásárló a választ nem fogadja el, a fővárosi, illetve a vármegyei Kormányhivatalhoz is fordulhat.

Nézze meg a GVH videóját a Black November időszakában, illetve a Black Fridayon való tudatos vásárlásról:

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!