Bezárja üzleteit egy népszerű boltlánc Magyarországon

A Rossmann Magyarország idén is szabadnapot biztosít munkatársai számára december 24-én, hogy ők is otthonaikban, szeretteik körében készülhessenek az ünnepekre. A vásárlói igényeket kielégítendő december 23-án országszerte meghosszabbított nyitvatartással készülnek 250-nél is több hazai üzletükben – áll az üzletlánc közleményében, melyet a VAOL szemlézett.

Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash / Jacob Wackerhausen

A Rossmann Magyarország cégvezetője, Szurma Gyöngy a döntésükkel kapcsolatban elmondta: „Örömmel jelentjük be, hogy a döntés tavalyi sikere után vállalatunk idén is zárva tartja üzleteit december 24-én. Az egész éves kemény munka után fontosnak tartjuk, hogy szenteste napját mind a közel 2500 munkatársunk szerettei körében, pihenéssel tölthesse.”

A hazai fennállásának 30. évfordulóját tavaly ünneplő Rossmann 2023 után idén is szabadnapot biztosít dolgozóinak szenteste napján.

Annak érdekében, hogy a vásárlók kényelmesen elintézhessék utolsó karácsonyi beszerzéseiket, a Rossmann Magyarország december 23-án országszerte meghosszabbított nyitvatartással készül, így biztosítva, hogy mindenki megtalálhassa a szükséges termékeket az ünnepekre.

Miként arról az Origo beszámolt, a Rossmann nemrég bejelentette, hogy bővíti házhozszállítási szolgáltatását, ami az országban már közel ötven településen érhető el. Ez különösen fontos lehet a karácsonyi szezonban. A drogérialánctól nem csak a GLS, a Magyar Posta és a Foxpost szállítja ki a megrendeléseket, hanem a Rossmann Futár is, ami egyre több helyen érhető már el az országban.

A vállalat közleménye szerint a futár szolgáltatási területe dinamikusan bővül; már 46 településen érhető el, 20.000 forint vásárlási érték felett a kiszállítás ingyenes.

Nem a Rossmann az első jelentős hazai kiskereskedelmi lánc, mely már november elején közzéteszi azt, hogyan alakul a nyitvatartása december 24-én. Miként megírtuk, a Lidl Magyarország boltjai idén sem nyitnak ki december 24-én. Döntésüket azzal indokolták, hogy ezzel szeretnék elősegíteni, hogy munkatársaik is készülhessenek az ünnepre, és hogy meghitt legyen számukra a szenteste.