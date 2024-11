Elsőként kapott a világon jogosítványt, felesége pedig tudta nélkül vitte el autóját

Carl Benz törvénytelen gyermekként született a ma már Karlsruhéhoz tartozó Mühlburgban egy szolgálólány és egy mozdonyvezető fiaként. Apját kétévesen elvesztette, anyja ezután egyedül nevelte. Szegénységük miatt csak a gépipari politechnikumot tudta elvégezni, a gépgyártási ismeretek mellett mechanikát, hidraulikát és hőtant is tanult. Előbb lakatosként dogozott egy gépgyárban, idővel művezető lett.

Carl Benz (1844-1929), a modern automobilok és az autóipar egyik megalapozója 1844. november 25-én született

Fotó: Roger-Viollet via AFP

Egyik első szabadalma a lendkerekes autó volt

Első önálló vállalkozását, egy öntődét 1872-ben alapította, később gépalkatrészek készítésével is foglalkozott, de próbálkozásait nem kísérte szerencse.

1871-ben találkozott az akkor 22 éves Bertha Ringerrel, akit a következő évben feleségül vett, a lány hozományát férje vállalkozásába fektette. Benz ekkor már motorok fejlesztésével foglalkozott, kezdetben egy lóerős, kétütemű motorokat épített gázszivattyúkhoz.

1877 és 1879 között kifejlesztette kétütemű motorját, amely a skót Dugald Clerk szabadalmán alapult, de jelentős változtatásokkal.

Clerk a benzingőz-levegő keveréket az üzemanyag-szivattyúban hozta létre, Benz viszont külön szivattyút használt a benzingőzhöz és a levegőhöz, a keverék csak a dugattyúban alakult ki.

Ekkoriban lendkerekes játékautót és fordulatszám-szabályozót is szabadalmaztatott. Keresztnevének az anyakönyvben szereplő Karl alakját ekkoriban kezdte C betűvel írni, amit haláláig megtartott, önéletrajzát is Carl Friedrich Benz néven adta ki.

Benz 1883-ban kivált részvénytársasággá alakított cégéből, amelyben már csak kisebbségi tulajdonos volt, mert nem értett egyet a többiek elképzeléseivel. Két befektető segítségével még abban az évben megalapította a Benz & Cie. Rheinische Gasmotoren-Fabrik nevű vállalkozását, amely rögzített gázmotorokat gyártott és fejlesztett, és több megoldását, mint az elektromos gyújtás, levédette.

Carl Benz "Benz Patent-Motorwagen Nr. 1." modellje

Fotó: Wikipedia - Alonso de Mendoza

Benz kapta meg a világ első jogosítványát

Nagy vágyát 1885-ben sikerült megvalósítania, amikor megszerkesztette önjáró kocsiját, amely a Benz Patent-Motorwagen Nr. 1 nevet kapta. A háromkerekű járművet (a szabadalmi leírás szerint triciklit) elektromos gyújtású, 0,67 lóerős, egyhengeres négyütemű farmotor hajtotta, amelynek üzemanyaga petróleumbenzin (ligroin) volt, végsebessége elérte a 16 kilométert óránként.