Nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki online rendel adventi naptárat

A közösségi médiában egyre több adventi naptár hamisítvány jelenik meg, amelyek sok esetben csábítóan olcsók, de minőségük gyakran elmarad a vásárlók elvárásaitól.

A csalók ismert márkák, népszerű termékek – például kozmetikumok, édességek vagy kis ajándékok – hamisított verzióival hirdetnek, amelyek valójában silány másolatok, esetleg egészen mást tartalmaznak, mint amit ígérnek.

A vásárlók gyakran csak későn veszik észre az átverést, ezért érdemes a naptárakat hivatalos forrásokból beszerezni, és figyelni az ajánlott árakat, hogy elkerüljék a csalódást.

A hagyományos csokoládés adventi naptárak mellett már vásárolhatunk olyan naptárakat is, mint a szépségápolási naptár, tea vagy kávé adventi naptár, alkoholos adventi naptár.

Egy vásárlóknak létrehozott csoport azt javasolja az embereknek, hogy mielőtt megvásárolnak valamit az interneten,

mindig nézzék meg, hogy valóban az adott márka hivatalos weboldalán vannak-e, illetve érdemes utánaolvasni korábbi vásárlók visszajelzésének, vásárlói értékeléseknek.

Akkor is csalásra kell gyanakodni, ha például egy 120 ezres terméket 12 ezerért árulnak, így sejthetjük, hogy át akarnak verni minket.

A black friday címszó alatt is találhatunk átveréseket, így jó szemfülesnek lenni és megkímélni magunkat a csalódástól.

Fotó: Unsplash

Ahogy azt tavaly megírtuk, az internetes karácsonyi bevásárlásaink során is ki vagyunk téve potenciális csalásoknak. A csalók általában arra akarják rávenni az embereket, hogy kattintsanak rá egy kártékony linkre, amely például egy kivételes és hamarosan véget érő lehetőséget kínál potenciális áldozataik számára.

Korábban is írtunk már internetes csalásról, amikor egy férfi és élettársa álnéven regisztráltak különféle internetes oldalakon, majd olyan termékeket kínáltak eladásra, ami igazából nem is volt nekik. A meghirdetett mobiltelefonokat, kamerákat, játékkonzolokat, laptopokat az eredeti áruknál valamivel kedvezményesebben kínálták. A vevőkkel telefonon tartották a kapcsolatot, melynek során elküldték részükre a vételár előre utalásához szükséges bankszámlaszámot. A pár közel 5 millió forintos kárt okozott a gyanútlan vásárlóknak.