Csődbe ment egy népszerű áruházlánc

Az akciók egy Ausztriában élő magyar nő elmondása szerint a nyári, nyitott cipőkre érvényesek - ez derül ki az általa a TikTokra feltöltött videóból.

A MyShoes igen népszerű boltlánc az ausztriai magyarok körében is.

A MyShoes cipő- és táskamárkát egyébként 2021 szeptemberében az Arezzo&Co felvásárolta, ami akkor stratégiai lépést jelentett számukra ahhoz, hogy elsősorban a női lábbelik szegmensében terjeszkedjenek.

Ahogy az Origo beszámolt róla, a nyáron hivatalosan felszámolási eljárás alá került egy patinás textilipari márka, a horvát Vartesk is. Az utolsó horvátországi ruhagyártó csődjével a horvát gazdaság egy jelentős szereplője tűnik el, bár sokak szerint a márka, ha csökkentett kapacitással is, de továbbra is jelen lehetmajd a piacon.

Körülbelül 60 nappal számláinak zárolása után indult meg a felszámolás a céggel szemben, és mind az 540 alkalmazottat elbocsátják.

Csődben a MyShoes üzletlánc

Fotó: Malte Ossowski / SVEN SIMON

A Varteks fénykorában 11 ezer alkalmazottat foglalkoztatott, de hiába volt hosszú időn át a horvát ipar jelentős szereplője, a 106 éve alapított textilipari cég évek óta nehézségekkel küzdött. Nemrég a horvát állam is a vállalat segítségére sietett, de a Varteks így sem bírta a versenyt az Ázsiából érkező ruházati termékek dömpingével. Bár olyan nemzetközi márkák számára is végeztek bérgyártást, mint a Levi's és a Hugo Boss, a vállalatot ez sem tudta megmenteni.

Augusztusban pedig fizetésképtelenné vált az egyik jelentős brit kiskereskedelmi áruházlánc, a Carpetright.

Rengeteg tartozást halmoztak fel, és könnyen lehet, ennek egy részét már hiába követelik majd a cégen a partnereik.

Az 1988-ban alapított vállalat nemrég még közel 400 üzletet működtetett Nagy-Britanniában, de jelen voltak a holland, az ír, valamint a belga piacon is. Padlóburkolatokat, szőnyegeket, ágyakat, ágymatracokat kínáltak vásárlóiknak. Fizetésképtelenné válásukkal az előzetes adatok szerint 213 millió font, azaz nagyjából 100 milliárd forintnyi tartozást hagynak maguk után.