Csődközelben a világ egyik legnagyobb autógyártója

Az autóipar óriási válsága a japán Nissant is elérte, különös tekintettel arra, hogy már a Renault is szabadul a birtokában lévő részvénycsomagtól a két vállalat közötti balul elsült együttműködés után.

A japán autógyártó globális termelőkapacitásának 20 százalékos csökkentését jelentette be, ami mintegy kilencezer munkás elbocsátásával jár és alaposan visszavágta a profitkilátásait is. A vezess.hu beszámolója szerint a Nissan már most is vészüzemmódban működik, hiszen egy magát meg nem nevező felsővezető úgy véli,

már csak 12-14 hónapnyi tartaléka van.

A cég kétségbeesetten keres új befektetőket, akik kiválthatnák a Renault szerepét. Eközben a vállalat részvényei szabadesésben vannak, közel 40 százalékot veszítettek az értékükből, csak pénteken 4 százalékot zuhant az árfolyam.

A Világgazdaság szemléje szerint a Nissan emellett a Hondával is együttműködésre készül az elektromos autók területén, és szeretné hazai riválisát befektetőként is megnyerni magának.

Körülbelül egy évvel ezelőtt a Renault és a Nissan változásokat jelentett be a két cég korábban létrehozott szövetségében. Ennek értelmében a Renault 43 százalékról 15 százalékra csökkentette részesedését a Nissanban, az így felszabaduló részvényeket pedig egy francia bejegyzésű vagyonkezelőnek adta át.

Ahogy arról az Origo is beszámolt,

az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb bűnténye kapcsolódik ugyanakkor a francia és a japán autógyártók együttműködéséhez, amelynek főszereplője Carlos Ghosn, a Renault, a Nissan és a később hozzájuk csatlakozott Mitsubishi autógyárak volt vezetője, akit dollártízmilliós sikkasztással vádolnak.

Japánban házi őrizetben tartották, ahonnan hollywoodi produkciókba illő kalandos körülmények között megszökött, majd Libanonban bukkant fel. Miután azonban Libanon és Japán közt nincs kiadatási egyezmény, ezért Bejrútot az Interpol sem kötelezhette Ghosn őrizetbe vételére.

Ghosn 1999-ben lépett a Nissan élére igazgatói tisztségben, 2000-ben nevezték ki a cég elnökének, majd 2001-ben vezérigazgatójának, 2005-ben pedig a Renault vezérigazgatójának. Neki tulajdonítható a Nissan gazdálkodásának nyereségessé tétele a Renault autógyárral létrehozott szövetség keretében. Ghosn vezetése alatt a Nissan fokozatosan eltávolodott a Japánban megszokott üzleti gyakorlattól. A Nissan agresszív tárgyalásokat folytatott a beszállítókkal, ami késhegyre menő versenyt váltott ki például az acélipari cégek között.