Változhatnak a CSOK Plusz feltételei, sok igénylő helyzete javulhat

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendeletet „az egyes családügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” címmel. A kérdéses tervezet alapján a CSOK Pluszhoz kapcsolódó feltételek, előírások is érdemben változhatnak.

Figyeljenek azok, akiknek tavaly év végén született gyerekük

A Bankmonitor összefoglalója szerint a tervezet 2024. december 31-ig egy egyedülálló lehetőséget biztosít azon családok számára, amelyekben 2024. január elseje előtt született meg a gyerek, de eredetileg a szülés várható időpontja 2023. december 31-ét követő dátum volt.

A tervezet alapján ugyanis ezek a babák az idei évben beadott kérelmek esetében vállalt gyereknek minősülnének a kölcsön igénylése szempontjából és az elérhető kedvezmény szempontjából is.

Tehát az érintett család akkor is fel tudná venni a támogatott hitelt, ha újabb gyereket már nem vállalna.

Továbbá a törlesztés szüneteltetése már járna is ezen már megszületett gyerek után is. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy újabb gyerekkel már a 10 millió forint tartozáselengedésre is jogosult lehetne a házaspár. Ezzel az esetleges koraszülés jelentette problémát oldaná meg a tervezett módosítás.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Jelentős könnyítés jöhet az utólagos feltételek teljesítésében

A jelenlegi szabályok alapján az állam javára elidegenítési és terhelési tilalom és jelzálogjog kerül bejegyzésre a CSOK Pluszhoz kapcsolódóan (A jelzálogjog a kölcsönösszeg 20 százalékát teszi ki.) Ezek a jogok a kölcsön futamidejére szólnak.

A tervezet alapján azonban ezen teher időtartama rövidebb időszakra, csak 10 évre szólna.

Ez azért fontos, mert ezen időszak alatt kell teljesíteni a támogatáshoz kapcsolódó utólagos feltételeket. Például a család alapesetben nem adhatja el, nem költözhet el, nem bonthatja le, nem adhatja át másnak használatra lakóingatlanát.

Ha ezen előírásokat megszegi, akkor az addig kapott kamattámogatást büntetőkamattal – a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értéke – kell megfizetni az állam felé. Ebben hozna jelentős könnyítést a tervezet ezen pontja.